شهور مش أيام، شبانة يتحدى طبيب الأهلي ويكشف مدة غياب إمام عاشور عن الملاعب

إمام عاشور، فيتو

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهدد بالغياب عن المشاركة مع القلعة الحمراء حتى شهر يناير المقبل.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة  "cbc":" إمام عاشور حتى الأن يعاني من الإصابة بفيروس A، وخضع لتحليل أخير لم تظهر نتيجته حتى الآن".

شبانة يتحدى طبيب الأهلي

وتابع:" اتحدى طبيب الأهلي، وإمام عاشور سيغيب عن السوبر المصري، وقد يعود للمشاركة في المباريات في يناير المقبل، لتوقف بطولة الدوري بسبب أمم إفريقيا".

إصابة إمام عاشور درس لجميع اللاعبين

وأضاف: "ما حدث يجب أن يتعلم منه جميع اللاعبين ويكون درس لهم، لأنه استهتر وكانت النتيجة ما حدث له، ووكيله خرج وأكد أن هناك العديد من العروض من الخليج ولكنه لم يتحدث عن استهتار اللاعب وما حدث له بسبب تناول وجبة فاسدة من الخارج".

 

تطورات إصابات لاعبي الأهلي

فيما كشف طبيب الأهلي أحمد جاب الله، في تصريحات تليفزيونية، أن إمام عاشور خضع منذ إصابته بفيروس A لبروتوكول علاجي دقيق تحت إشراف استشاري متخصص وطبيب تغذية، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة تمامًا، بل وزاد وزنه قليلًا، وهو مؤشر إيجابي على تعافيه.

وأضاف: "اللاعب موجود حاليًّا في منزله وتحاليله في تحسن مستمر، ومن المقرر أن يخضع لتحاليل جديدة مطلع الأسبوع المقبل لتحديد مدى تعافيه الكامل، على أن يعود للتدريبات فور ظهور النتائج السليمة".

الجريدة الرسمية