مواعيد مباريات كأس السوبر المصري

تستضيف أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، بطولة كأس السوبر المصري، بمشاركة 4 أندية وهى الأهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز، يوم 6 نوفمبر المقبل، بالتعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.

مباريات  كأس السوبر المصري 

الزمالك وبيراميدز.. استاد آل نهيان في أبو ظبي.. يوم 6 نوفمبر 

الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين..6 نوفمبر 

مباراة المركز الثالث 

الخاسر من مباراتي نصف النهائي.. استاد آل نهيان في أبو ظبي.. يوم 9 نوفمبر 

المباراة النهائية 

الفائز من مباراتي نصف النهائي.. استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.. يوم 9 نوفمبر.

تعديل مباريات الفرق المشاركة في السوبر المصري

فيما قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب تعديل مواعيد مباريات فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

يأتي هذا التعديل في إطار الاستعدادات النهائية لبطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات في الفترة من 6-9 نوفمبر المقبل.

ووفقًا للقرار، تقام جميع المباريات الأربع يوم 2 نوفمبر، وتُلعب مباراتا الزمالك وطلائع الجيش، وبيراميدز والاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما تنطلق مباراتا الأهلي والمصري، وسيراميكا كليوباترا وبتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

وبفضل هذا القرار، ستحظى جميع الفرق بفترة راحة متساوية قبل السفر إلى الإمارات والمشاركة في مباريات السوبر المقررة في يومي 6 و9 نوفمبر.

