منتخب البرتغال يسقط في فخ التعادل 2-2 أمام المجر ويؤجل تأهله لكأس العالم

تصفيات كأس العالم، تعادل منتخب البرتغال أمام المجر، بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “جوزيه ألفالادي” بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

تقدم منتخب المجر بهدف أول في الدقيقة 9 عن أتيلا سالاي، ثم تعادل كريستيانو رونالدو للبرتغال في الدقيقة 22 من اللقاء، وفي الدقيقة 45 سجل كريستيانو الهدف الثاني، قبل أن يتعادل منتخب المجر بالهدف الثاني في الدقيقة 90 عن طريق دومينيك سوبوسلاي

منتخب البرتغال يضع قدما في كأس العالم 2026

بهذا التعادل حصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع منتخب البرتغال رصيده إلى 10 نقاط بعد انتهاء الجولة الرابعة، ليوسع الفارق مع أقرب منافسيه منتخب المجر إلى 5 نقاط، ويؤجل تأهله رسميا لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك

أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لـ منتخب البرتغال، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة المجر

منتخب المجر، فيتو

تشكيل منتخب البرتغال أمام المجر

وجاء تشكيل منتخب البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: نيلسون سيميدو – روبين دياز – ريناتو فيجا – نونو مينديش

خط الوسط: روبين نيفيز – برونو فيرنانديز – فيتينيا

خط الهجوم: برناردو سيلفا – كريستيانو رونالدو – بيدرو نيتو

البرتغال يملك أفضلية تاريخية أمام المجر

ويملك البرتغال أفضلية في تاريخ المواجهات إذا التقي برازيل أوروبا مع المجر قبل لقاء الليلة في عدد 15 مباراة بجميع البطولات وحقق البرتغال الفوز في 11 مباراة وحسم التعادل 4 مواجهات دون خسارة.

وأحرز البرتغال 38 هدفا فيما استقبل مرماهم 14 هدفا، ويعد كريستيانو رونالدو هداف مباريات البرتغال أمام المجر بـ 7 أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.