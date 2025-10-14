هل يمكن إجراء عمليات شراء من بطاقات بنك القاهرة عبر خدمات المحفظة ؟

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن إمكانية إجراء عمليات الشراء في محفظة القاهرة كاش من البطاقة الافتراضية.

واوضح مسئولون بنك القاهرة أنه بالفعل على خدمات المحفظة يمكن للعملاء

إجراء عمليات شراء من خلال VCN (رقم البطاقة الافتراضية للمدفوعات عبر الإنترنت).

خدمات تطبيق القاهرة كاش

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر تطبيق القاهرة كاش للعملاء، ما يلي:

1- إرسال الأموال "من شخص لآخر" داخل مصر.

2- دفع جميع أنواع الفواتير (مثل المنفعة، الجوال، ADSL، إلخ).

3- إعادة شحن حسابات المحمول المدفوعة مسبقًا.

4- دفع مشترياتك من التجار المختارين.

وحدد بنك القاهرة أربعة شروط لضمان إتمام عملية اشتراك العملاء في خدمة محفظة البنك القاهرة كاش.

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

هناك عدة شروط يجب الالتزام بها للاشتراك، وهي:

يمكن الاشتراك أون لاين من خلال موقع البنك أو تنزيل تطبيق محفظة قاهرة كاش على الموبايل أو الذهاب لفرع البنك للاشتراك بالخدمة.

تقديم بطاقة الرقم القومي السارية.

ينبغي تقديم رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله.

لا يقل عمر المستفيد من محفظة القاهرة كاش عن 16 عامًا.

عند فتح أكثر من 3 حسابات سيتم الرفض آليًّا من نظام التشغيل.

ومن جانب آخر يقدم بنك القاهرة لعملائه خدمات البطاقة مدفوعة مقدما.

وتشمل خصائص بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدما ما يلي:

1-يمكن للشباب شراء البطاقة من سن 10 سنوات تحت وصاية الولى الطبيعي سواء الوالد أو الوالدة وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة.

2- تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب.

3- لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية.

4- لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب للبطاقات المدفوعة مقدما.

5- عدد البطاقات المسموح للعميل الواحد (الوالد) بشرائها له أو لأولاده خمسة بطاقات، علمًا بأن النظام لا يسمح بإصدار أكثر من بطاقة لنفس العميل، ويجب عند إتمام الابن السن القانونية (21 سنة) التوجه للفرع لتسجيل التوقيع الخاص به حتى لا يتم الغاء البطاقة.

6-تصدر البطاقة مجانًا لموظفي البنك فقط وفى حالة رغبة الموظف إصدار بطاقة/ بطاقات أخرى تطبق مصاريف إصدار البطاقة.

7- تصدر البطاقة صالحة للاستخدام على شبكة الإنترنت للتمتع بالتسوق والشراء.

عبر الانترنت واستخدام البطاقة فى شراء السلع والسحب النقدي داخل وخارج مصر.

8- ويلزم عند استخدامها تسجيل الثلاثة أرقام الموجودين فى ظهر البطاقة CVC2.

9-فى حالة رغبة العميل إلغاء خدمة الانترنت المتاحة فى البطاقة فعليه التوجه لأقرب فرع واستيفاء طلب كتابي لإلغاء الخدمة على البطاقة.

