الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا،
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجة الحرارة اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس  خريفى معتدل حار  أغلب الأنحاء، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

خريفي معتدل، حالة الطقس غدا الأربعاء في مصر

طقس غدا الاثنين، نشاط للرياح وأمطار خفيفة على هذه المناطق


الطقس غدا فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة  فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   19  ودرجة الحرارة العظمى 28

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  18 و درجة الحرارة العظمى 28

بنها: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى  28

الإسكندرية:درجة الحرارة: 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 26

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15  و درجة الحرارة العظمى 27

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 26

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  29

السويس: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى: 28

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 31  

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 220 ودرجة الحرارة العظمى 30

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 28

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  18 ودرجة الحرارة العظمى 28  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة  الحرارة العظمى 29

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 16  ودرجة الحرارة العظمى:  29

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 31

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسوان: درجة الحرارة  23  ودرجة الحرارة العظمى 38  
 

