سميح ساويرس: أنا الزملكاوي الوحيد فى العائلة

قال رجل الأعمال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة السابق، إن السوق العقاري فى مصر يحتاج إلى عملية تصحيح حقيقة، وسرعة النمو فى القطاع العقاري كان يمكن أن تؤدي إلى كارثة.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار": " التباطؤ الحالي فى المبيعات بسوق العقارات منع حدوث انهيار أو فقاعة عقارية"، متابعا: " الأسعار لم تنخفض لكنها مستقرة بفضل ارتفاع التكاليف".



وأوضح أن ارتفاع فوائد البنوك يمثل ضغطا كبيرا على المطورين العقاريين".

لافتا: " أنا الزملكاوي الوحيد فى العائلة، وربما يكون حبي لنادي الزمالك عائدا إلى رغبتي فى التمييز عن أخوتي".



واشار إلى أن نادي الزمالك يعاني دائما من ضعف الموارد المالية، والتفكير فى دعم الزمالك يحتاج إلى وجود منظومة متكاملة للإدارة.



