الهداف التاريخي للتصفيات، رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا مع البرتغال

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما أصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم برصيد 40 هدفًا، متفوقًا على جميع لاعبي العالم منذ انطلاق التصفيات في نسختها الأولى.

رقم تاريخي لرونالدو

وسجل رونالدو هدفه الأربعين خلال مواجهة منتخب بلاده البرتغال في تصفيات كأس العالم 2026 في شباك المجر، ليؤكد مجددًا أنه لا يزال يحطم الأرقام القياسية حتى في عمر الـ40 عامًا.

وبهذا الإنجاز، يُضيف "الدون" رقمًا جديدًا إلى سلسلة أرقامه القياسية، حيث سبق له أن أصبح الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية، وأفضل هدّاف في دوري أبطال أوروبا، والآن يضيف لقب الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم إلى سجلٍ استثنائي لا يُضاهى.

ويستضيف ملعب «جوزيه ألفالادي» بالعاصمة لشبونة مواجهة المنتخبين، في لقاء مرتقب يسعى خلاله رفقاء النجم كريستيانو رونالدو لمواصلة نتائجهم الإيجابية في مشوار التصفيات.

تشكيل منتخب البرتغال أمام المجر

وجاء تشكيل منتخب البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: نيلسون سيميدو – روبين دياز – ريناتو فيجا – نونو مينديش

خط الوسط: روبين نيفيز – برونو فيرنانديز – فيتينيا

خط الهجوم: برناردو سيلفا – كريستيانو رونالدو – بيدرو نيتو

البرتغال يملك أفضلية تاريخية أمام المجر

ويملك البرتغال أفضلية في تاريخ المواجهات إذا التقي برازيل أوروبا مع المجر في عدد 15 مباراة بجميع البطولات وحقق البرتغال الفوز في 11 مباراة وحسم التعادل 4 مواجهات دون خسارة.

وأحرز البرتغال 36 هدفا فيما استقبل مرماهم 12 هدفا، ويعد كريستيانو رونالدو هداف مباريات البرتغال أمام المجر بـ 7 أهداف.

