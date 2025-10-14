المعز علي يقود تشكيل قطر أمام الإمارات في تصفيات كأس العالم

كشف منتخب قطر تشكيلته لمواجهة منتخب الإمارات في مباراة حاسمة بختام ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

تشكيل قطر ضد الإمارات

حراسة المرمى: محمود أبو ندى.

خط الدفاع: أيوب محمد – بيدرو ميغيل كوري- بوعلام خوخي – سلطان البريك.

خط الوسط: عاصم مدابو- كريم بوضياف – أحمد الجانحي – ادميلسون جونيور.

خط الهجوم: المعز علي – أكرم عفيف.

وتتواجد منتخبات الإمارات وعمان وقطر، ضمن المجموعة الأولى في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

ويسعى منتخب قطر لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز الذي يضمن له رسميا التواجد في نهائيات كأس العالم.

فيما يدخل منتخب الإمارات قمة قطر بأكثر من فرصة، حيث أن التعادل يؤهله رسميا إلى نهائيات المونديال، أو الفوز بأي نتيجة.

موعد مباراة الإمارات وقطر في تصفيات كأس العالم

تنطلق مباراة الإمارات وقطر، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر وقطر والسعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات أمام قطر

تذاع مباراة الإمارات ضد قطر اليوم عبر قناة بي ان سبورت 1، وقناة الكأس 5 HD.

وكان منتخب الإمارات قلب تأخره أمام عمان إلى فوز بثنائية مقابل هدف، في الجولة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب قطر تعادل مع عمان في مباراته الأولى سلبيًا، ويسعى للفوز في مباراته اليوم على حساب الإمارات وخطف بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم.

وكانت 6 منتخبات حسمت التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم، من المرحلة الثالثة، وهي إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان وأستراليا.

ومن خلال المرحلة الرابعة التي تم تقسيمها إلى مجموعتين من 6 منتخبات، كل مجموعة تضم 3 منتخبات، سوف يتأهل المتصدر من كل مجموعة لاكتمال عدد المنتخبات من قارة آسيا.

وتقام مباريات المرحلة الرابعة بنظام الدوري من دور واحد، وتلعب مواجهات المجموعة الثانية في السعودية، بينما المجموعة الأولى تلعب في قطر.

