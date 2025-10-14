المنتخب العربي السادس، قطر تطيح بالإمارات وتتأهل رسميا لكأس العالم 2026

تأهل منتخب قطر بشكل رسمي لنهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف، في المباراة الحاسمة في ختام ملحق تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال ليصبح سادس منتخب عربي في مونديال 2026.

ونجح منتخب العنابي في تسجيل هدفين عن طريق خورخي بوعلام وبيدرو في الشوط الثاني فيما سجل هدف الإمارات الأول عن طريق سلطان عادل ولكنه لم يكن كافيا ليخطف العنابي بطاقة الصعود بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة مجموعة الملحق.

فيما تجمد رصيد منتخب الإمارات عند نقطتين بينما عمان في المركز الثالث والأخير بنقطة واحد,’

تشكيل الإمارات ضد قطر

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: علاء الدين – كوامي كويدو – لوكاس بيمنتا – ماركوس ميلوني.

خط الوسط الدفاعي: خيمينيز – يحيى نادر.

خط الوسط الهجومي: علي صالح – كايو كانيدو – فابيو ليما.

خط الهجوم: كايو لوكاس.

وكان منتخب الإمارات قلب تأخره أمام عمان إلى فوز بثنائية مقابل هدف، في الجولة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب قطر تعادل مع عمان في مباراته الأولى سلبيًا، ويسعى للفوز في مباراته اليوم على حساب الإمارات وخطف بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم.

وكانت 6 منتخبات حسمت التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم، من المرحلة الثالثة، وهي إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان وأستراليا.

ومن خلال المرحلة الرابعة التي تم تقسيمها إلى مجموعتين من 6 منتخبات، كل مجموعة تضم 3 منتخبات، سوف يتأهل المتصدر من كل مجموعة لاكتمال عدد المنتخبات من قارة آسيا.

وتقام مباريات المرحلة الرابعة بنظام الدوري من دور واحد، وتلعب مواجهات المجموعة الثانية في السعودية، بينما المجموعة الأولى تلعب في قطر.

