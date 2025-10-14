الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المنتخب العربي السادس، قطر تطيح بالإمارات وتتأهل رسميا لكأس العالم 2026

قطر
قطر

تأهل منتخب قطر بشكل رسمي لنهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على  منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف،  في المباراة الحاسمة في ختام ملحق  تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال ليصبح سادس منتخب عربي في مونديال 2026. 

ونجح منتخب العنابي في تسجيل هدفين عن طريق خورخي بوعلام وبيدرو في الشوط الثاني فيما سجل هدف الإمارات الأول عن طريق سلطان عادل ولكنه لم يكن كافيا ليخطف العنابي بطاقة الصعود بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة مجموعة الملحق.

فيما تجمد رصيد منتخب الإمارات عند نقطتين بينما عمان في المركز الثالث والأخير بنقطة واحد,’

تشكيل الإمارات ضد قطر

حراسة المرمى: خالد عيسى.
خط الدفاع: علاء الدين – كوامي كويدو – لوكاس بيمنتا – ماركوس ميلوني.
خط الوسط الدفاعي: خيمينيز – يحيى نادر.
خط الوسط الهجومي: علي صالح – كايو كانيدو – فابيو ليما.
خط الهجوم: كايو لوكاس.

وكان منتخب الإمارات قلب تأخره أمام عمان إلى فوز بثنائية مقابل هدف، في الجولة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب قطر تعادل مع عمان في مباراته الأولى سلبيًا، ويسعى للفوز في مباراته اليوم على حساب الإمارات وخطف بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم.

وكانت 6 منتخبات حسمت التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم، من المرحلة الثالثة، وهي إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان وأستراليا.

ومن خلال المرحلة الرابعة التي تم تقسيمها إلى مجموعتين من 6 منتخبات، كل مجموعة تضم 3 منتخبات، سوف يتأهل المتصدر من كل مجموعة لاكتمال عدد المنتخبات من قارة آسيا.

وتقام مباريات المرحلة الرابعة بنظام الدوري من دور واحد، وتلعب مواجهات المجموعة الثانية في السعودية، بينما المجموعة الأولى تلعب في قطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإمارات ضد قطر الإمارات تصفيات آسيا ملحق تصفيات آسيا منتخب قطر منتخب الإمارات نهائيات كأس العالم 2026

مواد متعلقة

نيجيريا تفوز على بنين برباعية وتنتظر الملحق المؤهل لكأس العالم

رسميا، جنوب إفريقيا تتأهل لكأس العالم 2026

تصفيات كأس العالم، تعادل سلبي بين الإمارات وقطر في الشوط الأول

فراس البريكان والدوسري يقودان تشكيلة السعودية أمام العراق بملحق كأس العالم

تصفيات كأس العالم، نيجيريا تتقدم على بنين بهدفين في الشوط الأول

تصفيات كأس العالم، جنوب أفريقيا تتقدم على رواندا بهدفين في الشوط الأول

أنشيلوتي بعد الخسارة من اليابان: منتخب البرازيل تعبان نفسيا

المعز علي يقود تشكيل قطر أمام الإمارات في تصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

ميسي يقود منتخب الأرجنتين لاكتساح بورتو ريكو وديا بسداسية نظيفة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية