ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن، مؤكدًا أن واشنطن تتابع عن قرب تنفيذ البنود الإنسانية والأمنية المتفق عليها بين الأطراف المعنية.

مطالبة ترامب بإعادة الجثامين

وشدّد ترامب في تصريحاته على أن إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة تُعدّ جزءًا أساسيًا من الاتفاق، داعيًا إلى تنفيذ هذا البند "بشكل فوري ودون تأخير" لضمان استمرار المسار السياسي والإنساني.

إشادة بالوسطاء مصر وقطر

كما وجّه ترامب الشكر إلى مصر وقطر وتركيا على دورهم في تثبيت الاتفاق، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تواصل التنسيق معهم لضمان تطبيق كافة مراحل الخطة بنجاح.

تصريحات ترامب تعكس حرص واشنطن على الحفاظ على زخم الاتفاق، مع التشديد على القضايا الإنسانية كشرط لاستمرار التفاهمات بين إسرائيل وحماس، وسط مراقبة دولية دقيقة لكل خطوة في التنفيذ.

