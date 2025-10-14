الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن، مؤكدًا أن واشنطن تتابع عن قرب تنفيذ البنود الإنسانية والأمنية المتفق عليها بين الأطراف المعنية.

مطالبة ترامب بإعادة الجثامين

وشدّد ترامب في تصريحاته على أن إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة تُعدّ جزءًا أساسيًا من الاتفاق، داعيًا إلى تنفيذ هذا البند "بشكل فوري ودون تأخير" لضمان استمرار المسار السياسي والإنساني.

إشادة بالوسطاء مصر وقطر 

كما وجّه ترامب الشكر إلى مصر وقطر وتركيا على دورهم في تثبيت الاتفاق، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تواصل التنسيق معهم لضمان تطبيق كافة مراحل الخطة بنجاح.

تصريحات ترامب تعكس حرص واشنطن على الحفاظ على زخم الاتفاق، مع التشديد على القضايا الإنسانية كشرط لاستمرار التفاهمات بين إسرائيل وحماس، وسط مراقبة دولية دقيقة لكل خطوة في التنفيذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب اتفاق غزة غزة الرئيس الأمريكى جثامين الرهائن مصر قطر

مواد متعلقة

ترامب يشيد بقمة شرم الشيخ: التوصل لاتفاق بشأن غزة جاء في وقت مناسب

ترامب: أنجزت الكثير في مصر وإسرائيل وعلى الدول العظيمة التكاتف

ترامب: الولايات المتحدة أصبحت أغنى دولة في العالم بعد فرض الرسوم الجمركية

الأكثر قراءة

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads