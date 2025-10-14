تصفيات كأس العالم، جنوب أفريقيا تتقدم على رواندا بهدفين في الشوط الأول

أنهى منتخب جنوب إفريقيا الشوط الأول متقدمًا على نظيره منتخب رواندا بنتيجة 2-0، في المباراة التي تقام مساء اليوم في ختام تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وسجل منتخب "الأولاد بافانا" هدفين مبكرين وضعاها في المقدمة، حيث يحتاج للفوز من أجل الصعود رسميا لكأس العالم.



وقدّم منتخب جنوب إفريقيا أداءً منظمًا ومسيطرًا، بينما عانى المنتخب الرواندي من ضغط هجومي مكثف وأخطاء دفاعية استُغلت بنجاح.

ويكتمل اليوم الثلاثاء، نصاب المنتخبات التسعة المتأهلة مباشرة للمونديال، بالتحاق آخر 3 منتخبات عن المجموعات 2 و3 و6، بعد أن حُسمت الأمور في بقية المجموعات.

وبلغ منتخب المغرب النهائيات للمرة السابعة في تاريخه والثالثة تواليا قبل أن تلتحق به منتخبات تونس والجزائر ومصر والرأس الأخضر وغانا.

لكن الصراع لن يكون فقط على المراكز المؤهلة مباشرة للنهائيات، بل سيكون السباق قويا من أجل التمسك ببعض أمل وذلك بالصعود إلى الملحق الإفريقي الذي يشهد بطولة بين 4 منتخبات تقام مبارياتها بنظام نصف النهائي ثم النهائي.

وبات التنافس كبيرا في المجموعات الثانية والثالثة والسادسة من أجل البطاقة المؤهلة لكأس العالم، والبطاقة الثانية التي ستمنح صاحبها خوض الملحق الأفريقي المقرر إجراؤه في المغرب في نوفمبر المقبل.

منتخبات تتنافس على الملحق الأفريقي المؤهل للمونديال

وفي المجموعة الثانية، سيتقاسم المنتخب السنغالي أو منتخب الكونغو الديمقراطية بطاقتي التأهل لكأس العالم والملحق.

وفي المجموعة الثالثة، سيكون التنافس بين كوت ديفوار والغابون، إذ سيذهب المتصدر (كوت ديفوار تتقدم حاليا في الترتيب) إلى النهائيات بينما تأكد المنتخب الآخر من خوض الملحق.

أما البطاقتان الثالثة والرابعة للملحق الإفريقي فانحصر التنافس عليها بين منتخبات أوغندا وبنين وجنوب إفريقيا وبوركينا فاسو والنيجر ومدغشقر.

وتحسم بطاقات التأهل للملحق حسب نتائج وعدد نقاط المنتخبات التي تحتل المركز الثاني في مجموعاتها مع احتساب نتائجها فقط ضد المنتخبات الخمسة الأولى حتى تتساوى مع المجموعة الخامسة التي تأهل عنها المغرب والتي تضم 5 منتخبات فحسب.

يشار إلى أن 4 منتخبات من أفضل أصحاب المراكز الثانية تتأهل للملحق الإفريقي ويصعد من بينها منتخب واحد للملحق العالمي الذي سيشهد التنافس على بطاقة إضافية.

