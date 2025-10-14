الأربعاء 15 أكتوبر 2025
أنشيلوتي بعد الخسارة من اليابان: منتخب البرازيل تعبان نفسيا

 تحدث مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي عن الهزيمة المفاجئة 3-2 أمام اليابان في طوكيو اليوم الثلاثاء، وهي أول هزيمة لهم على الإطلاق أمام الفريق الآسيوي.

 

أنشيلوتي يتحدث عن الخسارة أمام اليابان

 وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: " ليس كل شيء على ما يرام. عندما يخسر الفريق، نشعر بالانزعاج، وهذا أمر طبيعي".

وتابع: "أنا لا أحب الخسارة، وكذلك اللاعبون. علينا أن نتعلم من هذه الهزيمة، كما نفعل دائمًا في كرة القدم".

وأضاف "حتى حدوث خطأ برونو في الهدف الأول، كانت المباراة تحت سيطرتنا إلى حدٍ كبير. بعد ذلك، انهار الفريق نفسيا وذهنيا. وهذا كان الخطأ الأكبر".

وتابع: "لا أعتقد أن الشوط الثاني كان سيئًا في مجمله، لكن الخطأ أثر بشكل كبير على تركيز اللاعبين".

وتابع "الأخطاء الفردية لا تؤثر على مكان اللاعب في التشكيلة. ما علينا تقييمه هو رد فعل الفريق بعد الخطأ الأول، والذي لم يكن جيدًا لأننا فقدنا بعضا من توازننا في الملعب. إنه درس مفيد للمستقبل".

وتخوض البرازيل مباراتين وديتين أمام السنغال وتونس في نوفمبر  المقبل وستقامان في إنجلترا وفرنسا على الترتيب. 

