أخبار الفن اليوم.. تطورات جديدة في قضية فضل شاكر.. وعمرو سلامة يفتح النار على صناع شمس الزناتي.. و3 نجوم مصريين يشاركون في موسم الرياض

بعد اعتماده علي السعوديين فقط، تفاصيل مشاركة بيومي فؤاد في موسم الرياض

يشارك الفنان بيومي فؤاد في المسرحية السعودية “النداء” الأخير ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، المقام في المملكة العربية السعودية



عصام السقا يساند أحمد العوضي ضد عصابة مافيا في شمشون ودليلة

يشارك الفنان عصام السقا ضمن أحداث العمل السينمائي الجديد “شمشون ودليلة” الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، ويلعب شخصية صديقه الذى يسانده ضد عصابة مافيا تطارد صديقه.



ويبدأ عصام السقا تصوير أول مشاهده في العمل خلال الأسبوع المقبل، وتجمعه المشاهد التي سيقوم بتصويرها بالفنان أحمد العوضي.

بدأ الفنان محمد إمام وكاست فيلمه الجديد “شمس الزناتي 2” اليوم تصوير عدد من مشاهد العمل، داخل إحدى الديكورات الأساسية، وجمعته هذه المشاهد بالفنانة هنا الزاهد، والفنان محمد ثروت ابرز النجوم المنضمين للعمل، فيلم “شمس الزناتي 2”، تولى إخراجه أحمد خالد موسى بعد اعتذار المخرج عمرو سلامة،

يشارك ثلاث نجوم مصريين خلال النسخة السادسة من موسم الرياض، وذلك بعد تراجع تركي آل الشيخ في قراره عن عدم مشاركة النجوم المصريين في موسم الرياض.





تصدر النجم اللبناني فضل شاكر خلال الساعات الماضية مؤشر البحث جوجل عقب تداول أنباء تفيد بتطور جديد في قضيته بعد تسليم نفسه للسلطات اللبنانية.

وبحسب الأنباء التي انتشرت حوّل تطور قضية فضل شاكر، فإن المخابرات في الجيش اللبناني أحالت أوراق التحقيق مع المطرب إلي المحكمة العسكرية تمهيدا للحكم عليه علنا.

طمأن الكاتب والفنان عمرو محمود ياسين، متابعيه على الحالة الصحية لزوجته الإعلامية آيات أباظة، بعد خضوعها لعملية جراحية طويلة، موجّهًا الشكر لكل من دعا لها وساندها خلال هذه الفترة.





أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن استضافة العرض العالمي الأول لأحد أبرز الأفلام المصرية المنتظرة هذا العام وهو "السادة الأفاضل" للمخرج كريم الشناوي، ضمن فعاليات دورته الثامنة، المقرر انعقادها في الفترة من ١٦ إلى ٢٤ أكتوبر الجاري، في عرض خاص يمثل خطوة جديدة في مسار المهرجان نحو توسيع دوائر تواصله مع الجمهور وصنّاع السينما.





ردت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، على الجدل الذي أثير مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ظهور أو عدم ظهور صور بعض الرموز الفنية الراحلة في كليب أغنية “من كان يا مكان” الذي قُدم خلال افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي.





بدأ المخرج هادي الباجوري فصلًا جديدًا من حياته بعقد قرانه على الفنانة الشابة هايدي خالد في ارتباط حظي باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك الثنائي جمهورهما صور عقد القران.









