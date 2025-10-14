بعد اعتماده علي السعوديين فقط، تفاصيل مشاركة بيومي فؤاد في موسم الرياض

يشارك الفنان بيومي فؤاد في المسرحية السعودية “النداء” الأخير ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، المقام في المملكة العربية السعودية

بيومي فؤاد في موسم الرياض

ومن المفترض، أن يتم عرض مسرحية النداء الأخير يومي 23 و29 أكتوبر ضمن فعاليات موسم الرياض علي مسرح العلي

مسرحية النداء الأخير من بطولة الفنان أحمد العونان وبيومي فؤاد وسلطان فرج ومحمد عاشور وفهد البناي

وتأتي مشاركة بيومي فؤاد في موسم الرياض، على الرغم من إعلان المستشار تركي آل الشيخ استبعاد الفنان المصريين من فعاليات النسخة الجديدة، بخلاف الفنانة أنغام والفنان محمد هنيدي باعتباره يحمل الجنسية السعودية

وكشف المستشار تركي آل الشيخ عن موسم الرياض في نسخته الجديدة بالسعودية، مؤكدًا أنه يتضمن فعاليات عدة لباقة من نجوم العالم.

وقال الشيخ من خلال فيس بوك: ‏أكبر نجوم الكوميديا على مستوى العالم يقدمون عروضًا لمدة شهر تقريبًا في الرياض مختلف الجنسيات وهذا جزء بسيط من جدول العام في مدينة الرياض المزدحم بالفعاليات والأحداث الترفيهية والرياضية والثقافية والسياحية والمعارض".

وأضاف موسم الرياض يشارك فيه كل الجنسيات وسبب نجاحه الأساسي بعد توفيق الله ودعم القيادة هو السعوديون... السعوديون فقط الذين لا غناء للموسم عنهم، البقية قابلون للتغيير والتحديث بما يتوافق مع رغبة الموسم وجمهوره... باختصار نجاحنا بأيدينا وموسمنا مفتوح للجميع للمشاركة فيه على حسب احتياجنا نحن".

