الدواجن البيضاء تسجل 75 جنيها، استقرار أسعار الدواجن بمحافظة البحيرة (فيديو)

ننشر أسعار الدواجن بالأسواق في محافطة البحيرة اليوم الخميس، حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الدواجن والطيور استقرار ملحوظا في أنواع الدواجن والطيور.

ويسجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 75 جنيهًا، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 100 إلى 105 جنيهات للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 65 جنيها، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

كما سجل الفراخ البلدي الفيومي سعر 130 للكيلو الواحد والرومي الاسمر150 جنيها والأبيض 120 للكيلو الواحد والبط السوداني 135 جنيها والبط الفرنساوي 100 جنيهًا والبط المولار 100 جنيها للكيلو الواحد والمسكوفي 125 جنيهات، وسجلت ايضا الأرانب 120 جنية وكيلو البانية بسعر 170 وأجنحة الدواجن بسعر 35 جنيها والكبد والقوانص 100 وزوج الحمام بسعر 150 جنيه.





وأكد وليد حجازي مالك أحد محال الدواجن بالمحافظة أن أسعار الدواجن شهدت خلال الفترة الأخيرة انخفاض ملحوظ في بعض الأنواع واستقرار في الآخر، لافتا إلى أن اسعار الدواجن تشهد استقرارا في الاسعار بالفترة الحالية.

