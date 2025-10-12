من زمان وأنا متعودة، أول رد فعل من ابنة إيناس الدغيدي وعائلتها على زواج والدتها

فاجأت حبيبة نبيل معوض، ابنة المخرجة إيناس الدغيدي، والدتها باتصال هاتفي مباشر أثناء استضافتها في برنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، في أول ظهور إعلامي للدغيدي بعد زواجها من رجل الأعمال أحمد سوكارنو.



وقالت حبيبة: "كنت مبسوطة جدًا إمبارح، وعائلتي كلها كانت سعيدة بزواجهما، وانبسطت أكتر لما شفت الفرحة اللي كانت فيها".

ابنة إيناس الدغيدي: "اتعودت على الهجوم.. ومش بتفرق معايا الانتقادات"

وعن الانتقادات التي طالت زواج والدتها على مواقع التواصل الاجتماعي، علّقت حبيبة قائلة: "لا، من زمان وأنا عارفة ومتعودة، خاصة إني بنت إيناس الدغيدي، فمش مهتمة بالكلام اللي بيتقال. مش بتأثر ومش بتضايق، خلاص بقيت عارفة ده جزء من حياتنا".

ابنة إيناس الدغيدي: "كنت بشيل همها.. ودلوقتي مطمنة"

وأوضحت حبيبة أن زواج والدتها لم يكن قرارًا سهلًا، لكنها اقتنعت به تدريجيًا، قائلة: "لو كنت أصغر كنت ممكن أتضايق أو أحس بغيرة، زي أي بنت لما تلاقي أمها هتتجوز. لكن دلوقتي أنا مبسوطة، كنت بشيل همها كتير، ودلوقتي مبسوطة إن في حد جنبها يكون ظهر وسند ليها، خصوصًا إن عندي شغل وأولاد وبنشغل عنها أوقات".

وأضافت بابتسامة: "لما شفت أنكل أحمد اطمنت عليها جدًا".

سوكارنو: "هدفي أسعد إيناس الدغيدي وأضيف ليها"

من جانبه، علّق رجل الأعمال أحمد سوكارنو زوج إيناس الدغيدي، قائلًا: "ما كنتش قلقان من رد فعل حبيبة، لأن هدف أي ابن أو بنت إنهم يشوفوا أهلهم سعداء، وده هدفي من ارتباطي بإيناس، إني أسعدها وأكون إضافة في حياتها".

زوج إيناس الدغيدي: "بناتي لسه مش مستوعبين.. وابني بارك من أول لحظة"

وكشف سوكارنو عن رد فعل أبنائه تجاه زواجه، قائلًا: "البنات لسه مش مستوعبين، طبيعي البنات بيغيروا على أبوهم، لكن ابني اقتنع من أول لحظة وباركلي، وبنتي الكبيرة كمان باركت، ودي خطوة كويسة جدًا".

