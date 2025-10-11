إيناس الدغيدي تروي القصة الكاملة وراء لقائها بزوجها: قارئ فنجان وصديق سبب البداية الغريبة

روت المخرجة إيناس الدغيدي واقعة غريبة سبقت زواجها من رجل الأعمال أحمد سوكارنو، قائلة:"في البداية، جلست مع أحد الأشخاص الذين يقرأون الفنجان، فسألني: من هو أحمد؟ أجبته بأنني لا أعرف أحدًا بهذا الاسم سوى شقيقي أحمد".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار:"قال لي قارئ الفنجان واسمه اللان – وهو الآن يظهر على شاشات التلفزيون –: لا، مش أخوكي، في أحمد هيدخل حياتك وهيفضل معاكي لآخر يوم في عمرك. ضحكت وما اهتمّتش، واعتبرت الموضوع مجرد تسلية."

الصدفة التي جمعت بينهما

تابعت الدغيدي:"بعد فترة، فوجئت بصديق مشترك جاي من أستراليا بيحكيلي إنه كان مع رجل محترم هناك، وسأله: مين أكتر حد بيعجبك في الوسط الفني؟ فقال له: أكتر حد بيعجبني جدًا هي إيناس الدغيدي". وتضيف: "ما كنتش أتخيل إن الكلام ده هيكون بداية قصة حقيقية في حياتي".

أحمد سوكارنو: كنت معجب بجرأتها وصدقها

من جانبه، روى أحمد سوكارنو تفاصيل اللقاء الأول قائلًا:"التقيتها صدفة ضمن مجموعة من رجال الأعمال في سيدني، وكان بيننا انسجام طبيعي من اللحظة الأولى. سألتني: هل تزور مصر؟ قلت لها لم أزرها منذ عام 1982 بعد اغتيال السادات، لكن مصر تعيش بداخلي".

وتابع: "أنا متابع جيد للأحداث في مصر، وبشوف دوري الكرة المصري باستمرار، وكنت دائمًا معجب بجرأتها وصراحتها، لأنها من الأصوات القليلة التي تقول الحقيقة في وقت يخاف فيه البعض من الكلام"

"وراء الجرأة قلب طيب"

اختتم سوكارنو حديثه قائلًا:"الناس ممكن تشوفها قوية وصعبة، لكني شفت فيها جانب مختلف تمامًا.. ست طيبة جدًا ومليانة مشاعر، وده اللي خلاني أرتبط بيها وأكمل معاها الطريق".

قرار الزواج بعد اختبار المشاعر

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي إن كلًا منها ومن زوجها رجل الأعمال أحمد سوكارنو قرر الزواج بعد أن تأكد كل طرف من مشاعره تجاه الآخر.



وأكملت:"أحمد قال عني إني كوين مصر، وصديقي أرسل لي الفيديو اللي قال فيه كده وهو في سيدني، فجبْت رقمه وبعتّ له أشكره، وطلب يكلمني 3 دقايق. اتكلمنا شهر تليفونيًا، ولقيته شخص تقيل مش خفيف، وأنا بحب الراجل التقيل، وبعدها جه وقعد معايا."

"خفت أكرر التجربة بعد 18 سنة لوحدي"

وتابعت الدغيدي:"بعد شهر جالي وقال لي عايز أتجوزك، فقلت له ندّي نفسنا فرصة، المسافة بيننا كبيرة، وبعدها قلت خلاص نجرب. كنت خايفة جدًا، بقالي 18 سنة عايشة لوحدي، فطبيعي أكون مترددة إني أبدأ تجربة جديدة."

سوكارنو: أعجبت بجرأة إيناس الدغيدي وطيبتها

من جانبه، قال رجل الأعمال أحمد سوكارنو:"أنا بحب جرأتها وآرائها المختلفة، والناس ممكن تشوفها قوية وصريحة، لكنها في الحقيقة طيبة جدًا وبتتكلم من قلبها وبتقول اللي مؤمنة بيه".

"اخترت يوم زواجي في عيد ميلاد حفيدتي"

وأضاف سوكارنو أنه تزوج سابقًا ولديه ثلاثة أبناء: ابنته الكبرى إيناس وهي طبيبة نفسية، ولديه حفيدة عمرها عام واحد.

وقال:"اخترت تاريخ الزواج يوم 10 أكتوبر، لأنه يوم ميلاد حفيدتي سمر. عندي كمان ابن اسمه كريم وبنت اسمها جاسمين".

"كنت أعزب 18 سنة.. وقلت كفاية شغل"

وتابع:"عشت 18 سنة أعزب، غارق في الشغل والبيزنس، لكن جيه وقت قلت فيه: خلاص، آن الأوان أتجوز"

"من 8 سنين قلت لو هتجوز واحدة.. تبقى إيناس الدغيدي"

واختتم حديثه بكشف موقف قديم يعكس إعجابه بالمخرجة الشهيرة، قائلًا:"من حوالي 8 سنين، زميلة في الشغل قالت لي: يا أستاذ أحمد، أنت لوحدك ولازم تتجوز. قلت لها لو فيه حد ممكن أتجوزه.. نفسي تبقى إيناس الدغيدي".

