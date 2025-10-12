مكتبة مصر العامة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بندوة "البعد الاستراتيجي للقوى الناعمة"

في إطار تنفيذ مبادرة وزارة الثقافة "وفرحت مصر من بعد النصر"، وتخليدا للذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، نظمت مكتبة مصر العامة بالتعاون مع مؤسسة القوى الناعمة للإنتاج الفني ندوة نوعية مساء السبت، بعنوان "البعد الاستراتيجي للقوى الناعمة ودورها في ملحمة نصر أكتوبر".

جاءت الاحتفالية في أجواء وطنية غمرتها مشاعر الفخر والانتصار والانتماء، حيث استهلت بفعالية افتتاح معرض الفن التشكيلي. أشرفت على المعرض الفنانة أماني زهران، مدير إدارة المقتنيات والمعارض الفنية بمؤسسة الأهرام، وشارك فيه مجموعة من الفنانين الذين جسدوا في أعمالهم الروح البطولية والإبداع المستلهم من ملحمة أكتوبر، مؤكدين بذلك دور القوى الناعمة في توثيق النصر من خلال الفن والجمال والإبداع.

تولى افتتاح المعرض كل من، السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتورة رانيا شرعان، مدير مكتبة مصر العامة، وإيمان حلمي، مدير المكتب الفني ومدير إدارة الأنشطة الثقافية والإعلام، والدكتورة منى زكي، رئيس مؤسسة القوى الناعمة للإنتاج الفني، والدكتورة سامية أبو النصر، مدير تحرير جريدة الأهرام وأمين عام جمعية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي.

وشهدت الندوة حضور ومشاركة نخبة من الشخصيات العامة والرموز الفكرية والإعلامية، كان من أبرزهم، اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، والكاتب المسرحي ناجي عبد الله، مدير الرقابة بالمصنفات الفنية سابقا، والأستاذ أحمد محارم، الكاتب والمحلل السياسي.

وأدارت اللقاء الروائية الدكتورة منى زكي، التي ألقت كلمة ركزت فيها على الدور الحيوي للقوى الناعمة في بناء الوعي الوطني وصون الهوية المصرية. كما أكدت الدكتورة زكي أن نصر أكتوبر سيبقى ملحمة خالدة تتناقلها الأجيال، وتجسد أسمى معاني الاصطفاف خلف القيادة والإيمان المطلق بالوطن.

واختتمت الفعاليات بفقرات غنائية قدمها فريق السمسمية، الذي أطرب الحضور بباقة من الأغاني الوطنية التي استعادت مشاعر الفخر والبهجة، ليُسدل الستار على احتفالية مفعمة بالروح الوطنية والانتماء.

