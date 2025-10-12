الأحد 12 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مكتبة مصر العامة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بندوة "البعد الاستراتيجي للقوى الناعمة"

احتفالات مكتبة مصر
احتفالات مكتبة مصر بنصر اكتوبر، فيتو

في إطار تنفيذ مبادرة وزارة الثقافة "وفرحت مصر من بعد النصر"، وتخليدا للذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، نظمت مكتبة مصر العامة بالتعاون مع مؤسسة القوى الناعمة للإنتاج الفني ندوة نوعية مساء السبت، بعنوان "البعد الاستراتيجي للقوى الناعمة ودورها في ملحمة نصر أكتوبر".

جاءت الاحتفالية في أجواء وطنية غمرتها مشاعر الفخر والانتصار والانتماء، حيث استهلت بفعالية افتتاح معرض الفن التشكيلي. أشرفت على المعرض الفنانة أماني زهران، مدير إدارة المقتنيات والمعارض الفنية بمؤسسة الأهرام، وشارك فيه مجموعة من الفنانين الذين جسدوا في أعمالهم الروح البطولية والإبداع المستلهم من ملحمة أكتوبر، مؤكدين بذلك دور القوى الناعمة في توثيق النصر من خلال الفن والجمال والإبداع.

تولى افتتاح المعرض كل من، السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتورة رانيا شرعان، مدير مكتبة مصر العامة، وإيمان حلمي، مدير المكتب الفني ومدير إدارة الأنشطة الثقافية والإعلام، والدكتورة منى زكي، رئيس مؤسسة القوى الناعمة للإنتاج الفني، والدكتورة سامية أبو النصر، مدير تحرير جريدة الأهرام وأمين عام جمعية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي.

وشهدت الندوة حضور ومشاركة نخبة من الشخصيات العامة والرموز الفكرية والإعلامية، كان من أبرزهم، اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، والكاتب المسرحي ناجي عبد الله، مدير الرقابة بالمصنفات الفنية سابقا، والأستاذ أحمد محارم، الكاتب والمحلل السياسي.

وأدارت اللقاء الروائية الدكتورة منى زكي، التي ألقت كلمة ركزت فيها على الدور الحيوي للقوى الناعمة في بناء الوعي الوطني وصون الهوية المصرية. كما أكدت الدكتورة زكي أن نصر أكتوبر سيبقى ملحمة خالدة تتناقلها الأجيال، وتجسد أسمى معاني الاصطفاف خلف القيادة والإيمان المطلق بالوطن.

واختتمت الفعاليات بفقرات غنائية قدمها فريق السمسمية، الذي أطرب الحضور بباقة من الأغاني الوطنية التي استعادت مشاعر الفخر والبهجة، ليُسدل الستار على احتفالية مفعمة بالروح الوطنية والانتماء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتبة مصر العامة انتصارات أكتوبر المجيدة انتصارات اكتوبر القوى الناعمة للإنتاج الفني اللواء طارق المهدي صندوق مكتبات مصر العامة صندوق مكتبات مصر

مواد متعلقة

مكتبة مصر الجديدة تحتفل بذكرى انتصارات حرب أكتوبر غدا

سفير باكستان يزور مكتبة الإسكندرية

الأكثر قراءة

تفاصيل مصرع وإصابة 5 دبلوماسيين قطريين في حادث سير مروع بشرم الشيخ

تعرض الوفد القطري لحادث سير مروع قرب شرم الشيخ وأنباء عن وفيات

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد غينيا بيساو

بينهما نجل سيد عبد الحفيظ، أسامة نبيه يكشف سر استبعاد لاعبي الأهلي بمونديال الشباب

انخفض بشكل مفاجئ، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

مصرع 3 دبلوماسيين قطريين وإصابة اثنين آخرين في حادث سير بمدينة شرم الشيخ

ترتيب المجموعة الثانية بملحق تصفيات كأس العالم وهذا ما يحتاجه العراق والسعودية للتأهل

رقم ضخم، السلطات الأمريكية تعلن عدد قتلى انفجار مصنع المتفجرات بولاية تينيسي

خدمات

المزيد

انخفض بشكل مفاجئ، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أشياء تجنب وضعها في حقيبة السفر على متن الطائرة

بعد استقرار أمس، ارتفاع جديد في أسعار الطماطم اليوم الأحد بالأسواق

انخفاض طن السلفات 1450 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي فى أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 12 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 12 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية