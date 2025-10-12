مصرع شاب وإصابة آخر أثناء عبور مزلقان السكك الحديدية ببنها
لقى شاب مصرعه وأصيب آخر أثناء عبور مزلقان السكك الحديدية بمنطقة مساكن طابا في مدينة بنها بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب وإصابة آخر أثناء عبور مزلقان السكك الحديدية بمدينة بنها.
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارتين إسعاف وتبين من المعاينة الأولية والتحريات مصرع شاب وإصابة آخر أثناء عبور مزلقان السكك الحديدية بمنطقة مساكن طابا بمدينة بنها صدمهما قطار وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى للعلاج واتخاذ اللازم
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا