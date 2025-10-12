الأحد 12 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر أثناء عبور مزلقان السكك الحديدية ببنها

مصرع شخص واصابة اخر
مصرع شخص واصابة اخر اثناء عبور مزلقان ببنها، فيتو

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر أثناء عبور مزلقان السكك الحديدية بمنطقة مساكن طابا في مدينة بنها بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظ القليوبية أمام رئيس الوزراء: 100% نسبة تغطية الصرف الصحي في المدن

نقابة أطباء القليوبية تعلن الحصر العددي لانتخابات التجديد النصفي


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب وإصابة آخر أثناء عبور مزلقان السكك الحديدية بمدينة بنها.

 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارتين إسعاف وتبين من المعاينة الأولية والتحريات مصرع شاب وإصابة آخر أثناء عبور مزلقان السكك الحديدية بمنطقة مساكن طابا بمدينة بنها صدمهما قطار وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى للعلاج واتخاذ اللازم 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية مديرية أمن القليوبية مدينة بنها

مواد متعلقة

محافظ القليوبية أمام رئيس الوزراء: 100% نسبة تغطية الصرف الصحي في المدن

رئيس الوزراء يبدأ زيارة إلى القليوبية لتفقد عدد من المشروعات

المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة إصابة شخص بعاهة مستديمة في القليوبية

الأكثر قراءة

تفاصيل مصرع وإصابة 5 دبلوماسيين قطريين في حادث سير مروع بشرم الشيخ

تعرض الوفد القطري لحادث سير مروع قرب شرم الشيخ وأنباء عن وفيات

مصرع 3 دبلوماسيين قطريين وإصابة اثنين آخرين في حادث سير بمدينة شرم الشيخ

النيابة العامة تفتح تحقيقا في حادث مصرع وإصابة دبلوماسيين قطريين بشرم الشيخ

منتخب تركيا يكتسح بلغاريا 6-1 في عقر دارها ويعزز حظوظه لبلوغ المونديال

القاهرة الإخبارية: اختلال عجلة القيادة وراء حادث الوفد القطري بشرم الشيخ

من زمان وأنا متعودة، أول رد فعل من ابنة إيناس الدغيدي وعائلتها على زواج والدتها

أول المتأهلين لنصف النهائي، كولومبيا تطيح بـ إسبانيا من مونديال الشباب

خدمات

المزيد

انخفاض طن السلفات 1450 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ضوابط إنشاء دور للحضانة للأطفال داخل السجون وفق القانون

ارتفاع البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي فى أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 12 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بتقديم هدية ثمينة

المزيد
الجريدة الرسمية