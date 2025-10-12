الصفراء لدى البالغين، الأسباب والأعراض والعلاج

الصفراء هي حالة طبية تظهر فيها صبغة صفراء على الجلد وبياض العينين والأغشية المخاطية (مثل داخل الأنف والفم). وتعد بحد ذاته علامة على وجود حالة طبية كامنة، وغالبا ما يختفي بمجرد معالجة السبب الرئيسي من قبل مقدم الرعاية الصحية.

ما هي الصفراء؟ وكيف تتطور؟

الصفراء أو اليرقان هو التعبير الظاهري لارتفاع مستوى البيليروبين في الدم، والبيليروبين هو مادة صفراء تنتج بشكل طبيعي عندما يقوم الجسم بتكسير خلايا الدم الحمراء القديمة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

تطور الصفراء تحدث على النحو التالي:

تكسير خلايا الدم الحمراء: يتخلص الجسم بانتظام من خلايا الدم الحمراء القديمة ويستبدلها بأخرى جديدة، وينتج عن عملية التكسير هذه مادة البيليروبين.

معالجة البيليروبين: في الظروف الطبيعية، يقوم الكبد بمعالجة البيليروبين ليصبح جزءا من الصفراء (سائل مر أخضر يميل إلى البني يساعد في هضم الطعام). بعد ذلك، يطلق الكبد الصفراء في الجهاز الهضمي.

تراكم البيليروبين: يحدث اليرقان عندما لا يستطيع الكبد معالجة كل كمية البيليروبين التي ينتجها الجسم، أو إذا كانت هناك مشكلة في إطلاق الكبد للبيليروبين.

اللون الأصفر: يؤدي وجود كمية كبيرة من البيليروبين في الدم إلى تسربه إلى الأنسجة المحيطة بالأوعية الدموية، مما يمنح الجلد وبياض العينين ذلك اللون الأصفر المميز.

أسباب الصفراء

يمكن أن ينجم اليرقان عن مشكلة في أي مرحلة من مراحل دورة البيليروبين، ويقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

1. اليرقان قبل الكبدي

يحدث قبل أن يقوم الكبد بمعالجة البيليروبين، ويكون سببه تكسير كمية كبيرة جدا من خلايا الدم الحمراء تفوق قدرة الكبد على ترشيح البيليروبين من الدم، ومنها: تكسير وامتصاص ورم دموي (كدمة) كبير، وفقر الدم الانحلالي (تدمير خلايا الدم الحمراء قبل انتهاء عمرها الافتراضي).

2. اليرقان الكبدي

يحدث عندما يكون الكبد نفسه غير قادر على إزالة ما يكفي من البيليروبين من الدم، وقد ينجم عن فشل كبدي، منها: العدوى الفيروسية (مثل التهاب الكبد A، والتهاب الكبد B وC المزمن، وفيروس إبشتاين بار)، والتهاب الكبد الناجم عن الكحول، واضطرابات المناعة الذاتية، وعيوب وراثية نادرة في التمثيل الغذائي، وتأثير بعض الأدوية (مثل البنسلين، وموانع الحمل الفموية، والستيرويدات الإستروجينية أو الابتنائية، والتسمم بالأسيتامينوفين).

3. اليرقان بعد الكبدي

يسمى أيضا اليرقان الانسدادي، ويحدث عندما يمنع انسداد ما تصريف البيليروبين إلى القنوات الصفراوية، ومنها: حصوات المرارة، والتهاب المرارة، وسرطان المرارة، وأورام البنكرياس.

أعراض الصفراء

قد لا يلاحظ الشخص المصاب اللون الأصفر في الجلد وبياض العينين، وقد يكتشفه مقدم الرعاية الصحية أثناء البحث عن حالة أخرى. تعتمد خطورة الأعراض على السبب الكامن ومدى سرعة أو بطء تطور الحالة.

الأعراض التي قد تترافق مع اليرقان تشمل:

اصفرار الجلد وبياض العينين.

الحمى والقشعريرة.

ألم في البطن.

أعراض تشبه الأنفلونزا.

لون داكن للبول.

لون شاحب للبراز.

الشعور بالتعب أو الارتباك.

حكة في الجلد.

فقدان الوزن.

علاج الصفراء

لا يوجد علاج محدد لليرقان بحد ذاته، ولكن العلاج يركز على معالجة السبب الكامن. بمجرد معالجة السبب الرئيسي، يجب أن تتحسن حالة اليرقان. كما يمكن لمقدم الرعاية الصحية علاج المضاعفات الناتجة عن الحالة؛ فعلى سبيل المثال، يمكن وصف دواء لتخفيف حكة الجلد إذا كانت مشكلة.

مخاطر عدم علاج الصفراء

تعتمد المخاطر على سبب اليرقان. فإذا كان السبب فيروسيا، فقد ينتشر الفيروس أو يصبح مزمنا. أما إذا كان اليرقان ناتجا عن فشل كبدي، فإن المضاعفات قد تشمل الغيبوبة والوفاة.

الوقاية من الصفراء

نظرا لتعدد أسباب اليرقان، يصعب تحديد طرق محددة للوقاية منه. تشمل بعض النصائح العامة:

تجنب عدوى التهاب الكبد عبر الحصول على اللقاح، واستخدام إبر نظيفة، وممارسة النظافة الشخصية الجيدة كغسل اليدين جيدا بالماء والصابون.

اتجنب الكحول.

الحفاظ على وزن صحي.

تجنب المكملات الطبيعية والأعشاب.

إدارة مستويات الكوليسترول.

