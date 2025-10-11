السبت 11 أكتوبر 2025
حماس تعلن عدم مشاركتها بمراسم توقيع المرحلة الثانية لخطة السلام بمصر

حماس، فيتو
 أعلنت حركة حماس  في اليوم الثاني لدخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، مع استمرار توافد الغزيين من جنوب القطاع إلى شماله، أنها لن تشارك في احتفالية توقيع الاتفاق المقررة في مصر.

حماس لن  تشارك في مراسم توقيع الاتفاق
 

وقال القيادي في المكتب السياسي للحركة حسام بدران في مقابلة إن "حماس لن تشارك  في عملية التوقيع، فقط الوسطاء والمسئولون الأمريكيون والإسرائيليون"، كما لفت إلى أن حماس سترد على أي عدوان إسرائيلي إذا استؤنفت الحرب.

وتوقع بدران أن تكون المرحلة الثانية من المفاوضات مع إسرائيل "أكثر صعوبة وتعقيدا"، كذلك رأى أن الحديث عن إخراج قادة حماس من غزة "عبث".

 

وكان المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، أوضح أمس الجمعة، أنه سيتم الحوار بشأن السلاح في الداخل الفلسطيني للوصول إلى مقاربات محددة.

كما اعتبر أنه سلاح شرعي للدفاع عن الفلسطينيين، إلا أنه قال في الوقت عينه: "لدينا مسئولية وطنية بشأن إيجاد حل حول مسألة السلاح".

 علمًا أن مصدرًا آخر في الحركة كان أوضح قبل أيام أن حماس وافقت على تسليم السلاح لهيئة فلسطينية–مصرية بإشراف دولي، وأبلغت الولايات المتحدة موافقتها على ذلك.

