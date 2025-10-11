مقتل تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا

قتل تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة استهدفته بعد هروبه من حكم جنائي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تلقت إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات يفيد بشن حملة لضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة والهاربة من حكم جناية.

وخلال مداهمة المتهم بقرية الكرنك، بادر بإطلاق النيران تجاه القوات، ما أسفر عن مقتله عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية، وعُثر بحوزته على كميات متنوعة من المواد المخدرة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

