زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب أديس أبابا

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

 أفاد مركز الأبحاث الجيولوجية الألماني بوقوع زلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر في إثيوبيا، على عمق نحو 10 كيلومترات.

ولم تُسجّل حتى الآن أي أضرار كبيرة أو إصابات.

 

على عمق 10 كيلومترات

 بدورها، قالت هيئة الرصد الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال الذي ضرب دولة إثيوبيا بقوة 5.7 ريختر، كان على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل). 

