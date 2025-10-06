الإثنين 06 أكتوبر 2025
خارج الحدود

زلزال بقوة 5.5 درجة يهز منطقة قرغيزستان

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 5.5 درجة هز منطقة قرغيزستان.


وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق سبعة كيلومترات.


وذكر المركز في وقت سابق أن الزلزال قوته 5.7 درجة.

