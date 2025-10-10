تحذير من تسونامي، زلزال عنيف يضرب منطقة مينداناو في الفلبين (فيديو)

ضرب زلزال عنيف بقوة 7,4 درجات قبالة جنوب الفلبين، اليوم الجمعة، وفق معهد الزلازل الأمريكي.

وحذرت السلطات المختصة من احتمال حدوث تسونامي بعد الزلزال الذي ضرب منطقة مينداناو في الفلبين.

وسادت تحذيرات حكومية من أضرار وتوابع زلزال ضرب قبالة سواحل "دافاو أورينتال" في جنوب البلاد.

7.4 earthquake in Philippines was felt slightly in Cotabato City….. far south from the center pic.twitter.com/mdtYjbl28U — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) October 10, 2025

ويوم الخميس، ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة مدينة "باجيو" شمال البلاد، التي يقطنها مئات آلاف الأشخاص، فيما توقع خبراء "معهد الزلازل الوطني" وقوع أضرار.

ووقع الزلزال على عمق ضحل عند الساعة الـ(10:30) بالتوقيت المحلي الـ(02:30 ت.ج)، وهرع الموظفون من مكاتبهم إلى الشوارع في المدينة البالغ عدد سكانها 366 ألف نسمة، بحسب سكان تحدثوا لوكالة "فرانس برس".

وتأتي هذه الهزة بعد زلزال قوي ضرب البلاد قبل 10 أيام، وأسفر عن وفاة أكثر من 70 شخصًا في وسط الفلبين.

