تحذير من تسونامي، زلزال عنيف يضرب منطقة مينداناو في الفلبين (فيديو)

زلزال عنيف يضرب الفلبين،
زلزال عنيف يضرب الفلبين، فيتو

ضرب زلزال عنيف بقوة 7,4 درجات قبالة جنوب الفلبين، اليوم الجمعة، وفق معهد الزلازل الأمريكي.

وحذرت السلطات المختصة من احتمال حدوث تسونامي بعد الزلزال الذي ضرب منطقة مينداناو في الفلبين.

وسادت تحذيرات حكومية من أضرار وتوابع زلزال ضرب قبالة سواحل "دافاو أورينتال" في جنوب البلاد.

ويوم الخميس، ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة مدينة "باجيو" شمال البلاد، التي يقطنها مئات آلاف الأشخاص، فيما توقع خبراء "معهد الزلازل الوطني" وقوع أضرار.

ووقع الزلزال على عمق ضحل عند الساعة الـ(10:30) بالتوقيت المحلي الـ(02:30 ت.ج)، وهرع الموظفون من مكاتبهم إلى الشوارع في المدينة البالغ عدد سكانها 366 ألف نسمة، بحسب سكان تحدثوا لوكالة "فرانس برس".

وتأتي هذه الهزة بعد زلزال قوي ضرب البلاد قبل 10 أيام، وأسفر عن وفاة أكثر من 70 شخصًا في وسط الفلبين.

