الثاني خلال أسبوع، زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب تركيا

أفاد "المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض"، فجر اليوم الخميس، بأن زلزالًا بقوة 4.7 درجة ضرب تركيا في وقت مبكر.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وكان المركز قد قدّر في البداية قوة الزلزال عند 5.33 درجة لكنه خفضها لاحقًا، مؤكدًا أنه لم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية نتيجة الهزات، حتى اللحظة.



والخميس الماضي ضرب زلزال بقوة 5.19 درجة عدة مناطق في تركيا.

وذكر شاهد عيان لوكالة "رويترز" أنّ الزلزال تسبب في اهتزاز مبانٍ بمدينة إسطنبول، ما أثار حالة من الهلع بين السكان.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا أن قوة الزلزال تجاوزت خمس درجات.

