الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الثاني خلال أسبوع، زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب تركيا

زالزال تركيا، فيتو
زالزال تركيا، فيتو

أفاد "المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض"، فجر اليوم الخميس، بأن زلزالًا بقوة 4.7 درجة ضرب تركيا في وقت مبكر.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وكان المركز قد قدّر في البداية قوة الزلزال عند 5.33 درجة لكنه خفضها لاحقًا، مؤكدًا أنه لم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية نتيجة الهزات، حتى اللحظة.
 

والخميس الماضي ضرب زلزال بقوة 5.19 درجة عدة مناطق في تركيا.

وذكر شاهد عيان لوكالة "رويترز" أنّ الزلزال تسبب في اهتزاز مبانٍ بمدينة إسطنبول، ما أثار حالة من الهلع بين السكان.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا أن قوة الزلزال تجاوزت خمس درجات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض زلزال تركيا

الأكثر قراءة

ترامب: إيران ستكون جزءا من عملية السلام الأوسع

الأمم المتحدة ترحب بإعلان اتفاق غزة وتؤكد استعدادها لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية

بعد الصراع على الكرسي، تعرف على المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس النواب

حماس تسلم قوائم الأسرى الفلسطينيين لإسرائيل بعد إعلان اتفاق غزة

رفض هذا المنصب، موقف عماد النحاس من الاستمرار داخل الأهلي

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا وإفريقيا وأوروبا المؤهلة لمونديال 2026

مصرع عنصر إجرامي وإصابة رئيس مباحث شبين القناطر في تبادل إطلاق نار بالقليوبية

حكومة غزة تدعو الفلسطينيين إلى الحذر من الغدر الإسرائيلي حتى صدور إعلان رسمي

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads