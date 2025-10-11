رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع فعاليات برامج التدريب التربوي

تابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم السبت، فعاليات التدريب التربوي المقام بإدارة التدريب، والذي يضم برنامجين تدريبيين: تسكين المعلم الدائم على وظائف التعليم، وتنمية المهارات التربوية لمعلمي الصف الثاني الإعدادي لمادة الرياضيات.

يأتي ذلك في إطار حرص منطقة الإسكندرية الأزهرية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين أداء المعلمين مهنيًا وتربويا.

وخلال الزيارة، تفقد سير العملية التدريبية، واطّلع على أساليب التنفيذ ومدى تفاعل المعلمين مع محتوى البرامج، مؤكدًا أهمية هذه الدورات في رفع كفاءة المعلم الأزهري وتطوير أدائه بما يواكب متطلبات الميدان التعليمي.

كما التقى بمعلمي مادة الرياضيات، ودار معهم حوار مفتوح تناول أبرز التحديات والمشكلات التي تواجههم داخل الفصول الدراسية، وتمت مناقشة الاقتراحات والحلول الممكنة لتيسير العملية التعليمية وتحسين نواتج التعلم.

رافق خلال الزيارة دعاء مدير إدارة التدريب التي أوضحت أن البرامج تُنفذ وفق خطة قطاع المعاهد الأزهرية لتنمية مهارات المعلمين على المستويين المهني والتربوي، مؤكدة استمرار المتابعة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية.

