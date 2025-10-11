السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع فعاليات برامج التدريب التربوي

رئيس منطقة الإسكندرية
رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية

تابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم السبت، فعاليات التدريب التربوي المقام بإدارة التدريب، والذي يضم برنامجين تدريبيين: تسكين المعلم الدائم على وظائف التعليم، وتنمية المهارات التربوية لمعلمي الصف الثاني الإعدادي لمادة الرياضيات.

 

"الوطنية للانتخابات" تعلن ضوابط الفحوص والتحاليل الطبية للترشح لانتخابات النواب للمصريين بالخارج

فينيسيوس جونيور: أنشيلوتي أفضل مدرب في مسيرتي

يأتي ذلك في إطار حرص منطقة الإسكندرية الأزهرية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين أداء المعلمين مهنيًا وتربويا.

وخلال الزيارة، تفقد سير العملية التدريبية، واطّلع على أساليب التنفيذ ومدى تفاعل المعلمين مع محتوى البرامج، مؤكدًا أهمية هذه الدورات في رفع كفاءة المعلم الأزهري وتطوير أدائه بما يواكب متطلبات الميدان التعليمي.

كما التقى  بمعلمي مادة الرياضيات، ودار معهم حوار مفتوح تناول أبرز التحديات والمشكلات التي تواجههم داخل الفصول الدراسية، وتمت مناقشة الاقتراحات والحلول الممكنة لتيسير العملية التعليمية وتحسين نواتج التعلم.

رافق خلال الزيارة  دعاء مدير إدارة التدريب  التي أوضحت أن البرامج تُنفذ وفق خطة قطاع المعاهد الأزهرية لتنمية مهارات المعلمين على المستويين المهني والتربوي، مؤكدة استمرار المتابعة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية الإسكندرية الأزهرية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة

مواد متعلقة

أحمد جمال يحتفل بزفافه على فرح الموجي في هذا التوقيت ويكشف عن مفاجأة

تشكيل مباراة الإمارات وعمان في الملحق الآسيوي بتصفيات كأس العالم

وزارة الصحة بغزة: نعمل على حصر أضرار القطاع الصحي واستعادة الحد الأدنى من الخدمات

الأكثر قراءة

هل يشفع الابن لوالديه إذا مات في سن الخامسة عشرة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أشرف صبحي يزور حسين لبيب ومرتضى منصور

إضافة عبوة زيت خليط تمويني جديدة ضمن المنظومة التموينية بسعر 27 جنيها

من قصص القرآن الكريم، كيف تصرفت الملكة بعد تلقيها كتاب سليمان ولماذا لم تستجب لنصائح مستشاريها؟

محافظة الجيزة: إصلاح كسر خط المياه بشارع الهرم وبدء عودة الخدمة للمناطق المتأثرة

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

ماذا قال رسول الله عندما فسر أبو بكر رؤيا شخص أمامه؟

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي فى أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال رسول الله عندما فسر أبو بكر رؤيا شخص أمامه؟

هل يشفع الابن لوالديه إذا مات في سن الخامسة عشرة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم متابعة الأبراج وحظك اليوم

المزيد
الجريدة الرسمية