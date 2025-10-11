أحمد جمال يحتفل بزفافه على فرح الموجي في هذا التوقيت ويكشف عن مفاجأة

يحتفل المطرب الشاب أحمد جمال بزفافه على المطربة فرح الموجي، في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري، حيث يقام الزفاف بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ومن المتوقع أن يحضر الحفل عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ويعكف جمال على تحضير مفاجأة لعروسه، وهي عبارة عن أغنية يسجلها بصوته، ليغنيها للمرة الأولى يوم زفافه.

من جانب آخر طرح الفنان أحمد جمال عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، أحدث أغنياته بعنوان "حلو التان".



أغنية حلو التان

وهي أغنية صيفية تحمل طابعا خفيفا وإيقاعا حيويا يتماشى مع أجواء الموسم، وتعد بمثابة مفاجأة للجمهور من حيث الكلمات والتوزيع.

أغنية "حلو التان" من كلمات كوثر حجازي، ألحان محمد شحاتة، توزيع وسام عبد المنعم.

