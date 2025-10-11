السبت 11 أكتوبر 2025
فينيسيوس جونيور: أنشيلوتي أفضل مدرب في مسيرتي

أنشيلوتي وفينيسيوس،
أنشيلوتي وفينيسيوس، فيتو

أشاد الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد ومنتخب السيليساو، بمدرب منتخب البرازيل، الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد الفوز على كوريا الجنوبية بخماسية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما.

فينيسيوس يعبر أنشيلوتي أفضل مدرب تعامل معه

وقال فينيسيوس عقب نهاية المباراة: "لطالما كان أنشيلوتي أفضل مدرب تعاملت معه، منحني الثقة الكاملة، وقدمت تحت قيادته أفضل ما لدي".

وأضاف: "الآن هو هنا مع المنتخب الوطني، وقد لعبت تحت قيادته 3 مباريات، سجلت هدفين، وصنعت هدفًا".

وتابع: "الفوز 5-0 على كوريا الجنوبية يمنح الفريق بأكمله ثقة كبيرة قبل انطلاق كأس العالم 2026، لذا علينا الاستعداد بأسرع وقت ممكن، فالوقت المتبقي ضيق جدًا".

وأتم: "نريد أن نواصل هذا النهج لنقدم كأس عالم رائعة، الضغط الجيد والدفاع بشكل أفضل للفوز بالمباريات".

منتخب البرازيل يواجه اليابان وديا 

ويواجه منتخب البرازيل نظيره الياباني، يوم الثلاثاء المقبل، وديًا في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.

