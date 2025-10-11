حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تتعرض لحادث في إيطاليا

كشف أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، تفاصيل سقوط جزء من سقف قصر في إيطاليا، خلال عزفه ابنته مقطوعة موسيقية بآلة الكمان.

ونشر أحمد أبو زهرة، فيديو لحظة سقوط جزء من سقف القصر على ابنته خلال عزفها، عبر حسابه بموقع فيس بوك جاء به: “أثناء جولة موسيقية تقوم بها مريم أبو زهرة في المدن الإيطالية المختلفة تقوم بالعزف في بعض المدن في مسارح، وفي مدن أخرى في قصور تاريخيّة رائعة الجمال كما ترون في الفيديو الأول، وهي تستعرض حلاوة المكان وبتبعتلي الڤيديوهات وهي مبسوطة”.



وتابع: “للأسف وهي بتعزف أمام الجمهور في هذا القصر التاريخيّ عمل لباجانيني للكمان صولو فجأة وقع جزء من السقف على بعد مليمترات منها، ولكن الحمد لله ربنا ستر عليها فلم تصب غير بخضة كبيرة طبعًا، الجولة دي شملت مدن مثل مدينة جنوة، ڤيرتشيلي وفلورنسا”.

وأضاف: هذه المدن تحتوي على العديد من القصور التاريخية من عصر النهضة الإيطالية المتميزة بالزخارف واللوحات الرائعة التي لا تقدر بثمن، بس واضح أن الترميم بعافية شوية، ربنا يحميكي ويسترها معاكي دايمًا يا روح قلبي ويرجعك بالسلامة، المهم أن مريم بعد اللي حصل شربت كوباية مياه وشالت التراب من على الكمان وكملت الحفلة للجمهور بعد ما هدأت.

