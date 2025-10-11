السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تتعرض لحادث في إيطاليا

ابنه نجل الفنان عبد
ابنه نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

كشف أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، تفاصيل سقوط جزء من سقف قصر في إيطاليا، خلال عزفه ابنته مقطوعة موسيقية بآلة الكمان.

 

ونشر أحمد أبو زهرة، فيديو لحظة سقوط جزء من سقف القصر على ابنته خلال عزفها، عبر حسابه بموقع فيس بوك جاء به: “أثناء جولة موسيقية تقوم بها مريم أبو زهرة في المدن الإيطالية المختلفة تقوم بالعزف في بعض المدن في مسارح، وفي مدن أخرى في قصور تاريخيّة رائعة الجمال كما ترون في الفيديو الأول، وهي تستعرض حلاوة المكان وبتبعتلي الڤيديوهات وهي مبسوطة”.

 


وتابع: “للأسف وهي بتعزف أمام الجمهور في هذا القصر التاريخيّ عمل لباجانيني للكمان صولو فجأة وقع جزء من السقف على بعد مليمترات منها، ولكن الحمد لله ربنا ستر عليها فلم تصب غير بخضة كبيرة طبعًا، الجولة دي شملت مدن مثل مدينة جنوة، ڤيرتشيلي وفلورنسا”.

وأضاف: هذه المدن تحتوي على العديد من القصور التاريخية من عصر النهضة الإيطالية المتميزة بالزخارف واللوحات الرائعة التي لا تقدر بثمن، بس واضح أن الترميم بعافية شوية، ربنا يحميكي ويسترها معاكي دايمًا يا روح قلبي ويرجعك بالسلامة، المهم أن مريم بعد اللي حصل شربت كوباية مياه وشالت التراب من على الكمان وكملت الحفلة للجمهور بعد ما هدأت.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد ابو زهرة الفنان عبد الرحمن ابو زهرة الرحمن أبو زهرة تاريخية المدن الإيطالية عبد الرحمن أبو زهرة عبد الرحمن ابو

مواد متعلقة

منتج فيلم Wicked2 يمدح أداء سينثيا إيريفو وأريانا جراندي لأغنية "For Good"

الجونة السينمائي يعلن عن تعاون غير مسبوق مع نتفليكس لعرض فيلم "فرانكشتاين"

الأكثر قراءة

بينهم محمد صلاح، 8 لاعبين يغيبون عن تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات المونديال

رئيس الوزراء يزور مركز البحوث والتطوير بمجموعة " العربي" في بنها

والدة أطفال دلجا بعد إحالة أوراق المتهمة للمفتي: قلبي مش هيرتاح غير لما أشوف القصاص لأولادي (فيديو)

حوّل عقد قران إلى مسرحية ساخرة، مأذون يثير الجدل بعد ممازحته للعريس "ألعب يلا"

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

كواليس زيارة وزير الرياضة لـ حسن شحاتة تكشف تطورات جديدة في أزمة أرض الزمالك

رغم الأزمة المالية، يد الزمالك يتعاقد مع الكرواتي زيلكو بابيتش

رئيس الوزراء: قطاع الصحة على رأس أولويات عمل الحكومة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يؤكد ضرورة الاستعداد ليوم الحساب (فيديو)

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

المزيد
الجريدة الرسمية