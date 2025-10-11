الجونة السينمائي يعلن عن تعاون غير مسبوق مع نتفليكس لعرض فيلم "فرانكشتاين"

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن شراكة غير مسبوقة مع منصة نتفليكس، لتقديم عرض خاص للفيلم الروائي المنتظر "فرانكشتاين" للمخرج الحائز على الأوسكار غييرمو ديل تورو، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان، التي تُقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

تعاون الجونة السينمائي مع نتفليكس

يمثل هذا التعاون لحظة فارقة في مسيرة المهرجان، كونه أول تعاون رسمي مع إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمات البث الترفيهي لعرض فيلم روائي ضمن برنامج المهرجان، ما يعكس التزام الجونة السينمائي الدائم بجلب سينما عالميّة، عالية الجودة، وواسعة التأثير إلى جمهور المنطقة العربية.

ويصل فرانكشتاين إلى الجونة بعد عرضه العالمي الأول الذي أثار صدى واسعًا في مهرجان البندقية السينمائي (Biennale)، حيث حصد إشادات نقدية كبيرة، وتُوّج بعاصفة من التصفيق المتواصل عقب عرضه. في هذه النسخة، يُقدّم غييرمو ديل تورو معالجة بصرية آسرة لرواية ماري شيلي الخالدة، من بطولة أوسكار آيزاك في دور فيكتور فرانكشتاين، وجاكوب إلوردي في دور المسخ، ليُعيد إحياء تراجيديا الخلق والنبذ في ملحمة تتقاطع فيها الرهبة بالتأمل.

ويعكس هذا التعاون تطور الشراكة بين مهرجان الجونة السينمائي مع نتفليكس، التي تقدم هذا العام من خلال منتدى سيني جونة ورشة العمل الاحترافية "إيڤر آفتر".. حكاية ما بعد النهاية (Ever After: Developing a Series) التي تمتد على مدار ثلاثة أيام وتُخصص لكُتّاب السيناريو والمنتجين والمخرجين المحترفين، بجانب كونها المرة الأولى التي تمتد فيها هذه الشراكة لتشمل عرضًا رسميًا لفيلم روائي طويل ذا حضور عالمي. يفخر مهرجان الجونة السينمائي بشقّ هذا المسار الجديد مع نتفليكس، إذ يُجسّد فيلم فرانكشتاين لغييرمو ديل تورو نموذجًا حيًّا للسينما الرفيعة والمنتظرة، ويُعد تأمين عرضه في مهرجان الجونة مكسبًا حقيقيًا لجمهور المهرجان.

وتنفرد الجونة بعرض أول للفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب كونه واحدًا من العروض المحدودة للفيلم على مستوى العالم قبل انطلاقه على منصة نتفليكس يوم 7 نوفمبر.

مهرجان الجونة السينمائي

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

نتفليكس

تُعد نتفليكس إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمات البث الترفيهي، إذ يستمتع ما يزيد عن 300 مليون شخص بعضوية مدفوعة في أكثر من 190 دولة لمتابعة المسلسلات التلفزيونية والأفلام والألعاب عبر تشكيلة واسعة من التصنيفات الفنية واللغات.

ويستطيع الأعضاء أيضًا الاستمتاع بالمشاهدة وإيقافها مؤقتًا ثم معاودة المشاهدة، بقدر ما يرغبون وفي أي وقت ومكان، ويمكنهم تغيير الخطة متى شاؤوا ذلك.

