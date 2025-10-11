نجم منتخب غينيا يغادر معسكر بلاده قبل الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال

ترك سيرهو جيراسي، لاعب فريق دورتموند الألماني، معسكر منتخب غينيا لأسباب صحية قبل الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

جيراسي يغادر منتخب غينيا

قبل أسبوع من مباراة القمة بالدوري الألماني بين دورتموند وبايرن ميونخ، عاد المهاجم إلى ألمانيا وهو “في حالة ضعف بدني شديد”، وفقًا لما أعلنه منتخب غينيا.

وفازت غينيا في آخر مبارياتها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 على منتخب موزمبيق 2-1 بدون جيراسي، الذي ظل على مقاعد البدلاء بسبب مشكلة بسيطة في أوتار الركبة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان جيراسي سيصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة بايرن ميونخ التي تقام السبت المقبل أم لا.

