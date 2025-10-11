خلافات بسبب الزواج الثاني، أربعيني يعتدي على زوجته ويصيبها بإصابات خطيرة بالمنصورة

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية واقعة مؤسفة، حيث أقدم رجل أربعيني على ضرب زوجته الخمسينية ضربًا مبرحًا، مما أسفر عن إصابتها باشتباه نزيف في البطن والرئة اليسرى والطحال، وذلك على خلفية اعتراضها على رغبته في الزواج من أخرى.

وكان قسم شرطة ثاني المنصورة تلقى بلاغًا من مستشفى الطوارئ الجامعي بوصول سيدة 51 عامًا، ربة منزل، مقيمة بشارع العربية بدائرة القسم، مصابة بإصابات داخلية خطيرة، وأفادت أنها تعرضت للضرب على يد زوجها.

الزوجة تتهم زوجها بالتعدي بالضرب

بالانتقال إلى المستشفى وسؤال المصابة، اتهمت زوجها، 43 عامًا، بدون عمل، ومقيم بذات العنوان، بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي والتسبب في إصاباتها، بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات زوجية نتيجة رفضها زواجه من امرأة أخرى.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأوضح أنه هو من قام بنقل زوجته إلى المستشفى عقب إصابتها، مؤكدًا أن الخلافات الزوجية هي السبب في اندلاع الشجار بينهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 10232 لسنة 2025 جنح قسم ثان المنصورة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، إلى جانب الاطلاع على التقرير الطبي لحالة المصابة.

