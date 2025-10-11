السبت 11 أكتوبر 2025
السيسي يستقبل خالد العناني.. ويؤكد: «الفوز بمنصب مدير عام اليونسكو إنجاز تاريخي يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر».. ويعرب عن بالغ التقدير والامتنان للدول التي منحت مرشح مصر دعمها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور خالد العناني، المدير العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

 السيسي يهنىء الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الساحق في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بتجديد التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الساحق في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو، وحصوله على تأييد ٥٥ من أصل ٥٧ دولة، وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة.

السيسي يعرب عن بالغ التقدير والامتنان للدول التي منحت مرشح مصر دعمها

وأكد الرئيس السيسي أن هذا الفوز يُعد إنجازًا تاريخيًا يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر، ويجسد التقدير الدولي العميق لإرثها الحضاري وثقافتها العريقة وإسهاماتها الفكرية، فضلًا عن حضورها المؤثر في المحافل الإقليمية والدولية، كما أعرب الرئيس عن بالغ التقدير والامتنان للدول التي منحت مرشح مصر دعمها.

بعثة مصر لدى اليونسكو 

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد العناني عبّر من جانبه عن خالص شكره وامتنانه للرئيس على الدعم الكبير الذي حظي به من الرئيس، ومن وزارة الخارجية وسفرائها ودبلوماسييها وبعثة مصر لدى اليونسكو وأعضاء حملته للترويج للترشيح، وكذا الأجهزة الوطنية المعنية، والذي تُوّج بهذا الفوز التاريخي.

قيم السلام والتعايش والتسامح بين مختلف الحضارات

وأكد الدكتور العناني أن الثقة الدولية التي مُنحت له تُحمّله مسئولية كبيرة، تستوجب منه العمل المتواصل لتعزيز التعاون الدولي في سبيل حماية التراث الإنساني، ونشر المعرفة، وترسيخ قيم السلام والتعايش والتسامح بين مختلف الحضارات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور العناني أشار إلى أن رؤيته للمرحلة المقبلة تهدف إلى تحقيق أهداف منظمة اليونسكو، وتفعيل دورها في مجالات اختصاصها.

مواصلة التعاون الوثيق بين مصر ومنظمة اليونسكو 

وفي هذا السياق، شدد الرئيس على أهمية مواصلة التعاون الوثيق بين مصر ومنظمة اليونسكو في المجالات التعليمية والتربوية والثقافية، وفي جهود صون التراث الإنساني، مؤكدًا التزام مصر بدعم أنشطة المنظمة ومبادراتها الإنسانية، والعمل المشترك لمد جسور التواصل بين الثقافات والشعوب.

