أول رسالة من مدير اليونسكو للرئيس السيسي

عبر الدكتور خالد العناني المدير العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن خالص شكره وامتنانه للرئيس السيسي على الدعم الكبير الذي حظي به من الرئيس، ومن وزارة الخارجية وسفرائها ودبلوماسييها وبعثة مصر لدى اليونسكو وأعضاء حملته للترويج للترشيح، وكذا الاجهزة الوطنية المعنية، والذي تُوّج بهذا الفوز التاريخي.

وأكد الدكتور العناني أن الثقة الدولية التي مُنحت له تُحمّله مسؤولية كبيرة، تستوجب منه العمل المتواصل لتعزيز التعاون الدولي في سبيل حماية التراث الإنساني، ونشر المعرفة، وترسيخ قيم السلام والتعايش والتسامح بين مختلف الحضارات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور العناني أشار إلى أن رؤيته للمرحلة المقبلة تهدف إلى تحقيق أهداف منظمة اليونسكو، وتفعيل دورها في مجالات اختصاصها.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، الدكتور خالد العناني، المدير العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بتجديد التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الساحق في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو، وحصوله على تأييد ٥٥ من أصل ٥٧ دولة، وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة.

