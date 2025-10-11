السيسي يؤكد أهمية التعاون مع اليونسكو ودعم أنشطة المنظمة ومبادراتها الإنسانية

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة التعاون الوثيق بين مصر ومنظمة اليونسكو في المجالات التعليمية والتربوية والثقافية، وفي جهود صون التراث الإنساني، مؤكدًا التزام مصر بدعم أنشطة المنظمة ومبادراتها الإنسانية، والعمل المشترك لمد جسور التواصل بين الثقافات والشعوب.

استقبل الرئيس السيسي، اليوم، الدكتور خالد العناني، المدير العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بتجديد التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الساحق في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو، وحصوله على تأييد ٥٥ من أصل ٥٧ دولة، وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة.



