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اقتصاد

مواصفات وسعر هاتف أوبو OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro،
OPPO K13 Turbo Pro، فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت في مصر عن مواصفات وسعر هاتف أوبو Oppo K13 Turbo Pro المخصص للألعاب والمزود بمراوح تبريد، وخلال السطور التالية نستعرض سعر ومواصفات هاتف أوبو.

 

مواصفات هاتف أوبو 

ويأتي هاتف أوبو مزودا بشاشة OLED مقاس 6.8 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة مع شحن سلكي بقوة 80 واط، ومستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة.

كما يأتي هاتف أوبو بمروحة  تبلغ سرعتها 18.000 دورة في الدقيقة، تزيد من تبديد الحرارة بنسبة تصل إلى 20% مع تزويده بفتحات تبريد ونظام غرفة بخار بمساحة 7.000 مم².

 

ويأتي هاتف أوبو Oppo K13 Turbo Pro  بتصنيفات IPX6 وIPX8 وIPX9 لمقاومة الماء ويأتي هاتف OPPO K13 Turbo Pro بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع ومثبت الصورة البصري في الكاميرا الرئيسية، وذاكرة تخزين UFS 4.0، واتصال Wi-Fi 7.

 

سعر هاتف أوبو 

أما الكاميرات، فيأتي بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

ويبلغ سعر الهاتف 278 دولارًا للنسخة 12 جيجابايت رام وذاكرة 256 جيجابايت. 

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اوبو هاتف أوبو مواصفات هاتف أوبو oppo Oppo K13 Turbo Pro

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