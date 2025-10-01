الأربعاء 01 أكتوبر 2025
اقتصاد

نمو القطاع الصناعي في الأردن بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من 2025

القطاع الصناعي في
القطاع الصناعي في الأردن، فيتو

حقق القطاع الصناعي الأردني نموا بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أفادت به غرفة صناعة الأردن في بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء.

ارتفاع نمو القطاع الصناعي الأردني

أشار البيان، إلى أن هذا النمو يعزّز موقع القطاع الصناعي كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في الأردن، كونه يُسهم بما نسبته 39% من إجمالي النمو الاقتصادي المحقق خلال الربع الثاني.


الصناعات التحويلية تحافظ على أدائها

أظهرت البيانات، أن الصناعات التحويلية حافظت على أدائها التاريخي، مسجلة نموًا بلغ 5% خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى يونيو الماضي، وهو الأعلى منذ أكثر من 20 عامًا، حيث أسهمت بنحو 0.89 نقطة مئوية من إجمالي النمو المتحقق بالقطاع الصناعي ككل.

بدورها، نمت الصناعات الاستخراجية والتعدينية خلال الربع الثاني بنسبة 3.8% بعد أن كانت تراجعت في الربع الأول من 2025، وبمساهمة بلغت 0.10 نقطة مئوية في النمو، ومن جهته، واصل قطاع الكهرباء والمياه أداءه الإيجابي، محققًا نموًا بنسبة 4.9% بمساهمة بلغت 0.09 نقطة مئوية.


تطوير المنظومة الصناعية

أوضحت «الغرفة» أنها تعمل حاليًا على تطوير منظومة دعم متكاملة للصادرات الصناعية، تشمل التوسع في الشحن الجوي، وتطوير نظام تتبع للصناعات الغذائية، وإطلاق أدوات رقمية حديثة لتعزيز حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية، فضلًا عن رصد التحديات الإجرائية والتنظيمية التي تواجه المصانع الأردنية.

واعتبرت أن ما تحقق خلال النصف الأول من العام الحالي يشكّل مرحلة مفصلية في مسار الصناعة الأردنية، التي نجحت في تحقيق أعلى معدلات نمو منذ عقدين.

رئيس جهاز حماية المستهلك يوقع مذكرة تفاهم مع وزير الصناعة الأردني لتعزيز التعاون

ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين في الأردن 4.8% خلال 8 أشهر


توقعات إيجابية للصناعات الأردنية

من ناحيته، قال رئيس الغرفة فتحي الجغبير إن الصناعة الأردنية تثبت من جديد أنها قاطرة النمو الوطني ومحركه الأساسي، بعد أن واصلت تسجيل معدلات نمو مرتفعة للربع الثاني على التوالي؛ ما يؤكد قوة هذا القطاع، وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص، ومواصلة تحقيق نتائج إيجابية رغم كل التقلبات الإقليمية والعالمية.

