نمو القطاع الصناعي في الأردن بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من 2025

حقق القطاع الصناعي الأردني نموا بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أفادت به غرفة صناعة الأردن في بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء.

ارتفاع نمو القطاع الصناعي الأردني

أشار البيان، إلى أن هذا النمو يعزّز موقع القطاع الصناعي كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في الأردن، كونه يُسهم بما نسبته 39% من إجمالي النمو الاقتصادي المحقق خلال الربع الثاني.



الصناعات التحويلية تحافظ على أدائها

أظهرت البيانات، أن الصناعات التحويلية حافظت على أدائها التاريخي، مسجلة نموًا بلغ 5% خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى يونيو الماضي، وهو الأعلى منذ أكثر من 20 عامًا، حيث أسهمت بنحو 0.89 نقطة مئوية من إجمالي النمو المتحقق بالقطاع الصناعي ككل.

بدورها، نمت الصناعات الاستخراجية والتعدينية خلال الربع الثاني بنسبة 3.8% بعد أن كانت تراجعت في الربع الأول من 2025، وبمساهمة بلغت 0.10 نقطة مئوية في النمو، ومن جهته، واصل قطاع الكهرباء والمياه أداءه الإيجابي، محققًا نموًا بنسبة 4.9% بمساهمة بلغت 0.09 نقطة مئوية.



تطوير المنظومة الصناعية

أوضحت «الغرفة» أنها تعمل حاليًا على تطوير منظومة دعم متكاملة للصادرات الصناعية، تشمل التوسع في الشحن الجوي، وتطوير نظام تتبع للصناعات الغذائية، وإطلاق أدوات رقمية حديثة لتعزيز حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية، فضلًا عن رصد التحديات الإجرائية والتنظيمية التي تواجه المصانع الأردنية.

واعتبرت أن ما تحقق خلال النصف الأول من العام الحالي يشكّل مرحلة مفصلية في مسار الصناعة الأردنية، التي نجحت في تحقيق أعلى معدلات نمو منذ عقدين.



توقعات إيجابية للصناعات الأردنية

من ناحيته، قال رئيس الغرفة فتحي الجغبير إن الصناعة الأردنية تثبت من جديد أنها قاطرة النمو الوطني ومحركه الأساسي، بعد أن واصلت تسجيل معدلات نمو مرتفعة للربع الثاني على التوالي؛ ما يؤكد قوة هذا القطاع، وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص، ومواصلة تحقيق نتائج إيجابية رغم كل التقلبات الإقليمية والعالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.