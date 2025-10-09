الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 1.7% خلال شهر سبتمبر الماضي

التضخم في الأردن
التضخم في الأردن

ارتفع معدل التضخم في الأردن خلال شهر سبتمبر الماضي 1.74% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، حسب بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الخميس، بقيادة ارتفاع السجائر والفواكه.

على أساس شهري، ارتفع التضخم بشكل طفيف في سبتمبر 2025 بنسبة 0.1% عن الشهر السابق، عزت البيانات زيادة التضخم إلى ارتفاع أسعار التبغ والسجائر والفواكه والمكسرات والأمتعة الشخصية، بحسب وكالة رويترز.

نمو الاقتصاد الأردني

شهد الاقتصاد الأردني ارتفاعا في معدل النمو، خلال الربع الثاني من العام إلى 2.8%، مقارنة بـ2.4% خلال الربع الثاني من العام 2024، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد المملكة بنحو 2.7% بحلول نهاية هذا العام.

وسجل قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعًا نسبته 5%، بينما نما قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.9%، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية 4%.

كما ارتفع عدد السيّاح بنسبة 14.9%، فيما سجلت الاحتياطيات الأجنبية مستوى مريحًا يقترب من 23 مليار دولار، وذلك بالتوازي مع استقرار معدلات التضخم، وتراجع معدلات البطالة.

نمو القطاع الصناعي في الأردن بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من 2025

تراجع معدل التضخم في تايوان إلى 1.25% خلال سبتمبر

بدوره، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة ليصل إلى حوالي 6 مليارات دولار منذ بداية العام، إضافة إلى ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 17% حتى نهاية يوليو، وزيادة مساحة الأبنية المرخصة بنحو 19%، وارتفاع الطلب على العقار بنسبة 4% خلال الثلث الأول من العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضخم الأردن الاقتصاد الأردني صندوق النقد الدولي أسعار التبغ والسجائر

مواد متعلقة

البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم في سبتمبر

توفير فرص عمل جديدة في الأردن بمجال الصناعات الخرسانية (رابط للتقديم)

نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.8% خلال الربع الثاني من 2025

الأكثر قراءة

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مصادر: توقعات بزيادة أخيرة في أسعار البنزين مع الاحتفاظ بدعم جزئي للسولار

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 9-10-2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

تراجع في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4662 جنيها

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads