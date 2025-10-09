ارتفاع معدل التضخم في الأردن 1.7% خلال شهر سبتمبر الماضي

ارتفع معدل التضخم في الأردن خلال شهر سبتمبر الماضي 1.74% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، حسب بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الخميس، بقيادة ارتفاع السجائر والفواكه.

على أساس شهري، ارتفع التضخم بشكل طفيف في سبتمبر 2025 بنسبة 0.1% عن الشهر السابق، عزت البيانات زيادة التضخم إلى ارتفاع أسعار التبغ والسجائر والفواكه والمكسرات والأمتعة الشخصية، بحسب وكالة رويترز.

نمو الاقتصاد الأردني

شهد الاقتصاد الأردني ارتفاعا في معدل النمو، خلال الربع الثاني من العام إلى 2.8%، مقارنة بـ2.4% خلال الربع الثاني من العام 2024، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد المملكة بنحو 2.7% بحلول نهاية هذا العام.

وسجل قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعًا نسبته 5%، بينما نما قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.9%، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية 4%.

كما ارتفع عدد السيّاح بنسبة 14.9%، فيما سجلت الاحتياطيات الأجنبية مستوى مريحًا يقترب من 23 مليار دولار، وذلك بالتوازي مع استقرار معدلات التضخم، وتراجع معدلات البطالة.

بدوره، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة ليصل إلى حوالي 6 مليارات دولار منذ بداية العام، إضافة إلى ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 17% حتى نهاية يوليو، وزيادة مساحة الأبنية المرخصة بنحو 19%، وارتفاع الطلب على العقار بنسبة 4% خلال الثلث الأول من العام.

