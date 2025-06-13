الجمعة 13 يونيو 2025
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أخبار مصر

مختار جمعة: تحصين الجبهة الداخلية "صمام الأمان" في مواجهة التحديات الخارجية

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، فيتو

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من التدوينات التي تؤكد على أهمية تحصين الجبهة الداخلية لمصر في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

 

وزير الأوقاف السابق: تحصين الداخل يقتضي الضرب بيدٍ من حديد على يد أي عمالة لأعدائنا

وقال مختار جمعة: « تحصين الداخل يقتضي الضرب بيدٍ من حديد على يد أي عمالة لأعدائنا دون أي اعتبار إلى نظرة هؤلاء الأعداء والمؤسسات المأجورة لهم. حتى لو قدمنا لهم أرواحنا قرابين، فلن يكفوا، إن عدونا لا يعترف بغير القوة»، داعيًا الله أن «يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه».

مختار جمعة: تحصين الدول من الداخل وتخليصها من العملاء أعظم خط دفاع في مواجهة مخاطر الخارج

وتابع وزير الأوقاف السابق في تدوينات أخرى أن « تحصين الدول من الداخل وتخليصها من العملاء هو أعظم خط دفاع في مواجهة مخاطر الخارج»، مشددًا على أن « المخاطر المحيطة تتطلب اصطفافًا وطنيًا قويًا في مواجهة التحديات الإقليمية والمتغيرات الدولية التي نشهدها حاليًا»، محذّرًا في سياقٍ مماثلٍ أن « اختراق الجبهة الداخلية لأي دولة يشكّل خطرًا داهمًا على أمنها القومي».

واختتم مختار جمعة تدويناته بالدعوة إلى اليقظة الوطنية في هذه الأوقات الحسّاسة، قائلًا: «اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين»، مؤكدًا أن التكاتف الداخلي هو صمام الأمان في مواجهة الأزمات التي تتعرض لها الأوطان.

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الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة محمد مختار جمعة وزير الاوقاف السابق

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