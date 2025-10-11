أسوان تستعد لموسم السيول برفع كفاءة مراكز الإغاثة (صور)

وجه اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بالاستعدادًا لموسم السيول وترفع درجة الجاهزية.

وتفقد محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة إدارات الرمادي وإدفو، بالإضافة إلى مركز الإغاثة بالرديسية، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى جاهزية تلك الإدارات والمراكز فى تقديم الخدمات الإجتماعية والإنسانية للمواطنين.

رفع كفاءة مراكز الإغاثة

وأضاف أن هذه الجولة تأتي تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان بضرورة رفع كفاءة مراكز الإغاثة وتحقيق الجاهزية الكاملة للتعامل مع أى طوارئ أو حالات إنسانية عاجلة بما يضمن تقديم الدعم والمساندة السريعة للمواطنين في مختلف الظروف.

أشار الى أن ذلك يتماشى مع توجيهات الدولة فى تعزيز مظلة الحماية الإجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجًا، وتم خلال الجولة مراجعة الأصول والمنشآت التابعة للمديرية من مبانى ومقرات ومتابعة حالة المقرات المستأجرة بهدف تحقيق أقصى إستفادة ممكنة منها، والعمل على ترشيد النفقات وإستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل.

أوضح انه تم متابعة جهود الإدارات فى تنفيذ برامج التأهيل الإجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم الدعم اللازم لهم لدمجهم فى المجتمع وتمكينهم إقتصاديًا وإجتماعيًا ،وتم الاستجابة إلى بعض المطالب العاجلة لعدد من العاملين بتلك الإدارات لتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء بالشكل المطلوب.

