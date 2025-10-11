السبت 11 أكتوبر 2025
أخبار مصر

التضامن: التدخل السريع يتعامل مع 184 بلاغًا لكبار وأطفال بلا مأوى وحالات إنسانية

الدكتورة مايا مرسي،
الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي
وجهت الدكتورة مايا مرسي  وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي وفرقه بالمحافظات بالتعامل مع عدد من الاستغاثات الواردة للوزارة لحالات الكبار والأطفال بلا مأوى، والمرأة المعنفة وأطفالها، والحالات الإنسانية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وصفحات التواصل الاجتماعي، ومنصات الإبلاغ المختلفة التابعة للوزارة. 

عدد البلاغات التي تعامل معها فريق التدخل السريع خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 

وبلغ عدد البلاغات التي تعامل معها فريق التدخل السريع خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري نحو 184 بلاغًا متنوعًا، موزعة كالتالي "132 حالة كبار بلا مأوى، 33 حالة أطفال بلا مأوى، 3 حالات للمرأة المعنفة وأطفالها بدون مأوى، 2 حالة إنسانية، 8 حالات لذوي الإعاقة، و6 مؤسسات رعاية اجتماعية رُصدت بها انتهاكات". 

وجاء ترتيب المحافظات من حيث عدد البلاغات كالتالي "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الفيوم، المنيا". 

خط الدفاع الأول في حماية المواطنين بلا مأوى

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالتعامل السريع مع شكاوى وبلاغات المواطنين، خاصة الفئات فاقدي الرعاية والمأوى، مشيرة إلى أن فرق التدخل السريع تمثل خط الدفاع الأول في حماية المواطنين بلا مأوى، ورصد انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تنفيذًا لسياسة الوزارة في بناء منظومة حماية متكاملة وشاملة على مستوى الجمهورية.

ويتلقى فريق التدخل السريع وفرقة بالمحافظات البلاغات على الخط الساخن للوزارة (16439)، والخط الساخن لأبناء مصر (19282)، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528)، أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

