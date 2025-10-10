الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزراء الشباب والإسكان والعمل يتفقدون «نادي النادي» بالعاصمة الإدارية تمهيدًا لافتتاحه الرسمي

وزيرى العمل والرياضة
وزيرى العمل والرياضة
ads

قام  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس أمناء نادي النادي العاصمة الادارية، ومحمد جبران وزير العمل،اليوم الجمعة، بجولة تفقدية داخل نادي النادي فرع العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك قبل افتتاحه الرسمي المرتقب، في إطار المتابعة الميدانية لأحدث المشروعات الرياضية والاجتماعية المنفذة ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الرياضية في المدن الجديدة...واطلع السادة الوزراء خلال الجولة على المراحل النهائية من أعمال تجهيز النادي، واستمعوا إلى شرحٍ مفصل حول مكوناته التي تشمل مجموعة متكاملة من الملاعب والصالات الرياضية والمناطق الاجتماعية والترفيهية، والتي تم تصميمها وفقًا لأحدث المواصفات العالمية لتوفير تجربة متكاملة للأعضاء والزوار.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن سلسلة أندية النادي التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن المشروع يجسد رؤية الدولة في تعميم النموذج الحضاري للأندية المتكاملة داخل المدن الجديدة، بما يسهم في نشر الثقافة الرياضية وتوفير بيئة عصرية لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأسرة المصرية....من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني أن هذا النادي يمثل إضافة نوعية للمنشآت الخدمية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتكامل الخدمات داخل المدن الجديدة، ومن ضمنها الأندية والمراكز الرياضية التي ترتقي بجودة الحياة للمواطنين.

كما أشاد محمد جبران وزير العمل بما شاهده من مستوى راقٍ في التنفيذ والتجهيز، مشيرًا إلى أن النادي يعكس حرص الدولة على الاستثمار في الإنسان من خلال دعم الأنشطة الرياضية التي تسهم في تنمية مهارات الشباب وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي

واختتم الوزراء جولتهم بالتأكيد على أن نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الوزارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، في ضوء ما يشهده قطاع الشباب والرياضة من طفرة غير مسبوقة في تطوير المنشآت والبنية التحتية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي وزير الشباب أشرف صبحى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الأكثر قراءة

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

سبب غياب محمد يوسف عن مؤتمر الأهلي لتقديم سوروب

ماذا قالت الفائزة بجائزة نوبل للسلام عن ترامب في أول تصريح لها؟

أول ملاحظات ياس سوروب علي لاعبي الأهلي

مصرع 3 شقيقات اختناقًا داخل حمام في المنوفية

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

لاعب سابق في الفريق، تعرف على مترجم مدرب الأهلي الجديد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأدعية في ساعة الإجابة يوم الجمعة

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بفرصة عمل جديدة

الإفتاء توضح حكم استغلال أدوات العمل في أغراض شخصية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads