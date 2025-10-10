وزراء الشباب والإسكان والعمل يتفقدون «نادي النادي» بالعاصمة الإدارية تمهيدًا لافتتاحه الرسمي

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس أمناء نادي النادي العاصمة الادارية، ومحمد جبران وزير العمل،اليوم الجمعة، بجولة تفقدية داخل نادي النادي فرع العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك قبل افتتاحه الرسمي المرتقب، في إطار المتابعة الميدانية لأحدث المشروعات الرياضية والاجتماعية المنفذة ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الرياضية في المدن الجديدة...واطلع السادة الوزراء خلال الجولة على المراحل النهائية من أعمال تجهيز النادي، واستمعوا إلى شرحٍ مفصل حول مكوناته التي تشمل مجموعة متكاملة من الملاعب والصالات الرياضية والمناطق الاجتماعية والترفيهية، والتي تم تصميمها وفقًا لأحدث المواصفات العالمية لتوفير تجربة متكاملة للأعضاء والزوار.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن سلسلة أندية النادي التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن المشروع يجسد رؤية الدولة في تعميم النموذج الحضاري للأندية المتكاملة داخل المدن الجديدة، بما يسهم في نشر الثقافة الرياضية وتوفير بيئة عصرية لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأسرة المصرية....من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني أن هذا النادي يمثل إضافة نوعية للمنشآت الخدمية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتكامل الخدمات داخل المدن الجديدة، ومن ضمنها الأندية والمراكز الرياضية التي ترتقي بجودة الحياة للمواطنين.

كما أشاد محمد جبران وزير العمل بما شاهده من مستوى راقٍ في التنفيذ والتجهيز، مشيرًا إلى أن النادي يعكس حرص الدولة على الاستثمار في الإنسان من خلال دعم الأنشطة الرياضية التي تسهم في تنمية مهارات الشباب وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي

واختتم الوزراء جولتهم بالتأكيد على أن نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الوزارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، في ضوء ما يشهده قطاع الشباب والرياضة من طفرة غير مسبوقة في تطوير المنشآت والبنية التحتية.

