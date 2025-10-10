الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الهلال الأحمر يدفع بـ 1600 طن مساعدات عاجلة إلى غزة

الهلال الأحمر،فيتو
الهلال الأحمر،فيتو

 دفع الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 48، والتي تحمل عددا من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وحملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 48،  نحو 1600 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت أطنان من السلال الغذائية، الدقيق، والمستلزمات الطبية والإغاثية الضرورية التي يحتاجها القطاع، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

 

 يذكر أن قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود  35 ألف متطوع بالجمعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر المساعدات الإنسانية العاجلة المساعدات إلى غزة شاحنات المساعدات الإنسانية قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة غلق معبر رفح مساعدات إلى غزة شاحنات المساعدات المساعدات الإنسانية إل المراكز اللوجستية

مواد متعلقة

الهلال الأحمر المصري يدفع قافلة «زاد العزة» الـ 46 حاملة أكثر من 150 ألف سلة غذائية

الهلال الأحمر يرفع درجة الاستعداد إلى القصوى لمواجهة ارتفاع منسوب النيل بالمنوفية (صور)

الأكثر قراءة

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

حلم ترامب يتبخر، الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

المنتخبات الأفريقية الأكثر صعودًا لـ كأس العالم تاريخيًّا (إنفوجراف)

129 هدفا حصيلة مونديال الشباب بعد دور ثمن النهائي

استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم للشباب

قصص القرآن الكريم، حكاية سيدنا سليمان مع العصفور الكذاب والنملة الحكيمة

خدمات

المزيد

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المنتخبات الأفريقية الأكثر صعودًا لـ كأس العالم تاريخيًّا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصص القرآن الكريم، حكاية سيدنا سليمان مع العصفور الكذاب والنملة الحكيمة

الشيخ الشعراوي يوضح بركة يوم الجمعة وأفضل أوقات الدعاء

تفسير حلم الانتصار فى الحرب بالمنام وعلاقته بالنجاح وتجاوز العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads