وزير العمل: تقديم إعانات شاملة لـ8 آلاف و231 عامل غير منتظم بسيناء

أكد وزير العمل محمد جبران، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، على توجيهاته المستمرة إلى مديريتي عمل جنوب وشمال سيناء، لتكثيف الجهود وتنفيذ خطط" الوزارة"، والمشاركة مع كافة المؤسسات المعنية في صناعة بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمار، تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، ومحققة للأمان الوظيفي للعمال، وداعمة للفئات الأكثر احتياجًا من العاملين خاصة العمالة غير المنتظمة وذوي الهمم.

وأشار إلي أن بيئة العمل اللائقة هذه بمثابة أساس من أسس الاستثمار،والتنمية الشاملة التي تشهدها شبه جزيرة سيناء من خلال المشروعات التنموية غير المسبوقة في مختلف المجالات، خاصة الصناعية والزراعية والسياحية والتعليمية، وشبكة الطرق والخدمات المتكاملة للمواطنين، والتي تتزايد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014 وحتى اليوم، مستشهدًا بإعلان الحكومة تخصيص 10 مليارات جنيه جديدة استثمارات حكومية لتنفيذ مشروعات تنموية داخل "أرض الفيروز سيناء "،بخطة العام المالي 2025-2026.

وقال: إن وزارة العمل تكثف جهودها للمشاركة في تقديم الكوادر الماهرة والمدربة لهذه المشروعات القومية التي توفر الآلاف من فرص العمل،عن طريق منظومة التدريب المهني والمراكز الثابتة والمتنقلة في المحافظتين، موضحا أنه بالتزامن مع احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تتواصل جهود التنمية التي لا تتوقف داخل هذه البقعة الغالية من أرض مصر والتي ارتوت بدماء الشهداء، وشهدت الانتصارات المجيدة في أكتوبر 1973.

وأشار إلى تلقيه تقريران من مديري مديريتي عمل شمال وجنوب سيناء، عن نماذج من تلك الجهود المبذولة خلال الفترة من أكتوبر 2024، إلى أكتوبر 2025، موضحًا تنظيم 47 ندوة توعوية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بمشاركة 1150 من العمال وأصحاب الأعمال للتثقيف بمواد القانون التي تعزز من علاقات العمل، وتراعي معايير العمل الدولية، وتحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وكذلك تنظيم 58 ندوة تثقيفية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في إطار حملات مبادرة "سلامتك تهمنا" التي تطلقها الوزارة في كل المحافظات، والاستمرار في تقديم الاعانات الصحية والاجتماعية والحوادث لـ 8 آلاف و231 من العمالة غير المنتظمة التي تعمل داخل المحافظتين في عدد من المشروعات التنموية.

كما أكد الوزير على نجاح المديريات في توفير 14 الفًا و76 فرصة عمل من بينهم ذوي همم، عن طريق تنظيم ملتقيات توظيف بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك في عام واحد.

