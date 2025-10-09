الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الراتب يصل لـ 24 ألف جنيه، الحكومة توفر فرص عمل لهذه التخصصات في لبنان

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، للعمل في شركة فارما بلبنان، على مهن "كهربائي وميكانيكي"، ويبدأ التقديم اليوم الخميس 9-10-2025 ولمدة 5 أيام متتالية، على الرابط التالي من هنا 

وأكد الوزير أن هذه الفرص عبارة عن: (كهربائي خبرة في فحص شبكة الأسلاك والتجهيزات، كقواطع التيار ولوحات التوزيع.. وميكانيكي معدات،خبرة في صيانة المعدات الميكانيكية في الآت تصنيع المواد الغذائية، وفني كهرباء وميكانيكي "كهروميكانيكي"، خبرة في صيانة الأجهزة الكهروميكانيكية  للآلات الصناعية، وميكانيكي تدفئة وتبريد وتهوية hvac، خبرة في صيانة أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية في بيئة صناعية أو غذائية).

وقال جبران إن هذه الفرص تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب بالخارج.

أوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن شروط ومميزات هذه الفرص كالتالي: 

  • مدة التعاقد 3 سنوات.
  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
  • السن لا تزيد على 35 سنة.
  • المرتب 500 دولار كل شهر.
  • توفير بوليصة تأمين وسكن للعمال.
  • توفير تذكرة السفر ذهاب وعودة، وتكاليف استخراج التأشيرة وتصاريح العمل مؤمنة من جانب صاحب العمل.
  • لا بد من حصول العامل على شهادة قياس مستوى المهارة على المهنة المرشح للعمل فيها. 

