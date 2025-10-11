السبت 11 أكتوبر 2025
موعد مباراة الإمارات وعمان في تصفيات كأس العالم

منتخب الامارات،فيتو

يواجه  منتخب عمان نظيره الإمارتي، اليوم السبت،  ضمن منافسات الجولة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.


 كان منتخب عمان تحت قيادة مديره الفني كارلوس كيروش، قد تعادل بدون أهداف مع نظيره قطر في افتتاح منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

يذكر أن المجموعة تضم منتخبات قطر وعمان والإمارات.

ويمتلك منتخب عمان في جعبته نقطة وحيدة بالتساوي مع قطر، بعد تعادلهما في الجولة الأولى، من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.

وتمسّك البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش المدير الفني لعمان،  بآمال العبور إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الأحمر العماني، على الرغم من التعادل السلبي مع قطر، يوم الأربعاء، حيث بات بحاجة إلى الفوز على الإمارات، على ستاد جاسم بن حمد ليُبقي حلمه قائمًا.

ومن المقرر أن يصعد متصدر المجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 بينما ينتقل صاحب المركز الثاني إلى الملحق.

 

موعد مباراة الإمارات وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم

وسيلتقي منتخب الإمارات مع نظيره منتخب عمان، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت القاهرة  والسعودية  على استاد جاسم بن حمد، ضمن ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى كأس العالم.

القناة الناقلة لمباراة الإمارات وعمان في تصفيات كأس العالم 


وتذاع مباراة منتخب الإمارات وعمان، على قناة "beinsportshd1"، الراعي الحصري لمباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

