تناولت أنسولين منتهي الصلاحية، تطورات الحالة الصحية لوالدة مصطفى كامل

كشف مصدر مقرب من الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تطورات الحالة الصحية لوالدته بعد تعرضها مؤخرًا لوعكة صحية نتيجة تناولها جرعة من دواء أنسولين منتهي الصلاحية.

كان مصطفى كامل قد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" عن الأزمة الصحية التي ألمّت بوالدته، قائلًا: "قدر الله وما شاء فعل.. دعواتكم لوالدتي بالشفاء، وأرجوكم خدوا بالكم من تاريخ صلاحية الدواء وخاصةً الإنسولين".

وأوضح المصدر أن والدة الفنان تخضع حاليًا للعلاج تحت إشراف طبي دقيق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على المضاعفات، مشيرًا إلى أن حالتها تشهد تحسنًا تدريجيًا خلال الساعات الماضية.

يُذكر أن الفنان مصطفى كامل يتولى حاليًا رئاسة نقابة المهن الموسيقية، ويحرص دائمًا على التفاعل مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاركة تفاصيل إنسانية وشخصية تعكس قربه من جمهوره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.