ثقافة وفنون

موعد حفل "كوكتيل باند" في ساقية الصاوي

ساقية الصاوي
ساقية الصاوي

بدأت ساقية عبد المنعم الصاوي فعالياتها الفنية لشهر أكتوبر الجاري بمجموعة من الحفلات الموسيقية التي تجمع بين الكلاسيكيات الخالدة والعروض الشبابية الحديثة، ضمن جدول ثقافي يستهدف مختلف الأذواق.

وأحيت الساقية، مطلع الشهر، حفلًا غنائيًا باستخدام مسرح العرائس، جسّد أغاني كوكب الشرق "أم كلثوم"، في تجربة تفاعلية أعادت تقديم روائع مثل "اسأل روحك" و"الحب كله" بطريقة مبتكرة، وذلك مساء يوم الثلاثاء 2 أكتوبر، وسط حضور جماهيري كبير.

ومن المنتظر أن تُقام أمسية موسيقية لفرقة كوكتيل باند يوم الجمعة 18 أكتوبر على قاعة الحكمة، حيث تقدم الفرقة باقة من الأغاني العربية القديمة والمعاصرة، بتوزيعات موسيقية جديدة تستهدف فئة الشباب ومحبي النوستالجيا في آن واحد.

وأكدت إدارة الساقية أن جدول الحفلات مستمر طيلة الشهر، ويتضمن عروضًا موسيقية وإنشادية ومسرحية، مشيرة إلى أن الهدف من الفعاليات هو دعم الحركة الثقافية والموسيقية، وتقديم منصة للفنانين المستقلين والفرق الصاعدة إلى جانب التراث الفني المعروف.

وتُقام جميع الفعاليات مع اتخاذ التدابير التنظيمية المعتادة من حيث الحجز المسبق، وتنظيم الدخول، وتوفير بيئة مناسبة للاستمتاع بالعروض، فيما يمكن للجمهور متابعة تفاصيل الجدول الكامل عبر الصفحة الرسمية للساقية على مواقع التواصل الاجتماعي.

