عروض شبابية و“أم كلثوم تعود من جديد”، برنامج حفلات ساقية الصاوي في أكتوبر

مع بداية شهر أكتوبر المقبل، تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لتقديم برنامج فني متنوع، يجمع بين العروض الكلاسيكية التي اعتاد عليها الجمهور، والفعاليات الشبابية التي تمنح الفرصة لوجوه جديدة لإثبات وجودها على الساحة.

أم كلثوم تعود من جديد

في أمسية ينتظرها الجمهور من محبي الطرب الأصيل، تحتضن الساقية يوم الخميس 2 أكتوبر حفل “أم كلثوم تعود من جديد” على مسرح العرائس، بواقع عرضين؛ الأول في السادسة والنصف مساءً، والثاني في الثامنة والنصف.

ويُقدم خلال الحفل باقة من روائع كوكب الشرق، أبرزها: (الحب كله ـ اسأل روحك).

ويعد العرض واحدًا من أنجح تجارب الساقية في السنوات الأخيرة، حيث يعتمد على مزيج فني يجمع بين موسيقى التراث وأداء العرائس في صورة مبتكرة تحيي سحر الغناء الكلاسيكي.

عمر غالي.. خطوة جديدة

وتشهد الساقية يوم 14 أكتوبر حفلًا غنائيًا للمطرب الشاب عمر غالي بعنوان “سنين متردد”. ويُعد هذا الحفل محطة مهمة في مشواره الفني، إذ يُقام للمرة الأولى باسمه على مسرح ساقية الصاوي، ما يعكس ثقة إدارة الساقية في موهبته، وتوقعات بظهور صوت مختلف قادر على جذب شريحة جديدة من الجمهور.

تنوع وتواصل جماهيري

البرنامج الفني لشهر أكتوبر يعكس حرص الساقية على تحقيق التنوع بين الحفلات، بحيث يجد الجمهور ما يلبي مختلف الأذواق: الطرب الشرقي لمحبي الكلاسيكيات.

الأصوات الجديدة لجيل يبحث عن مساحة للتجربة والتعبير.

كما تؤكد الساقية من خلال برنامجها استمرارها في لعب دور ثقافي محوري داخل المشهد الفني بالقاهرة، إذ لا تقتصر على تقديم الحفلات الغنائية، بل تفتح أبوابها للأنشطة الثقافية والفكرية والمسرحية.

ترقب واسع

ورغم أن الجدول الكامل لفعاليات أكتوبر لم يُعلن بعد بشكل نهائي، إلا أن الحفلات المعلنة حتى الآن أثارت حالة من الترقب بين جمهور الساقية، خاصة مع استمرار مشروع أم كلثوم تعود من جديد، الذي تحول إلى تقليد شهري ثابت.

